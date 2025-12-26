ارزیابی تعالی سازمانی شرکت گل گهر با حضور ارزیابان مجرب کشوری

به گزارش خبرگزاری مهر، فرآیند ارزیابی تعالی سازمانی شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر بر اساس مدل تعالی سازمانی که با حضور تیم ارزیابان مجرب کشوری از دوشنبه ۱ دی آغاز شده بود، پس از ۴ روز ارزیابی دقیق و موشکافانه به خط پایان رسید.

مدیر عامل شرکت گل گهر با اشاره به اهمیت و ضرورت این فرآیند، تدوام مسیر تعالی در شرکت را برای همه ارکان سازمان یک الزام مهم دانست و تسرّی فرهنگ تعالی در کلیه سطوح سازمانی را وظیفه تمامی معاونین و مدیران عنوان کرد.

مهندس ایمان عتیقی، همچنین به تلاش همه همکاران برای تحقق استراتژی سازمان و تحقق چشم انداز شرکت تاکید کرد.

معاون سرمایه گذاری و امور شرکت‌های شرکت گل گهر نیز گفت: این ارزیابی یکی از مهم‌ترین رویدادهای مدیریتی و راهبردی شرکت است که با هدف شناسایی نقاط قوت و نواحی قابل بهبود و ارتقای سطح عملکرد شرکت در تمامی حوزه‌ها انجام شد و کلیه سطوح سازمان، از مدیران ارشد تا کارشناسان، در آن مشارکت فعال داشتند.

مهندس سید محسن نبوی، ادامه داد: شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر که پیش از این در دو دوره متوالی موفق به کسب تندیس بلورین تعالی سازمانی شده است، با تکیه بر رویکردهای نوین مدیریتی، استقرار نظام‌های اثربخش و نهادینه‌سازی فرهنگ بهبود مستمر، حضور در این دوره از ارزیابی را گامی مهم در مسیر حفظ و ارتقای جایگاه خود در میان سازمان‌های سرآمد کشور می‌داند.

وی تصریح کرد: این فرآیند با تاکید مهندس عتیقی مدیر عامل شرکت در دستور کار قرار گرفت و فرصتی ارزشمند برای هم‌افزایی دانش، تبادل تجربیات و حرکت هدفمند در مسیر توسعه پایدار و سرآمدی سازمانی بود.