جهش سرمایه گذاری در حوزه پژوهش، نشانه بلوغ و آینده نگری گل گهر است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس رحیم ستوده بحرینی، با اشاره به نگاه ویژه مهندس سعید عتیقی مدیر عامل شرکت گل گهر به همکاری با دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: در چند سال اخیر تلاش شده تا از ظرفیت پژوهشی نخبگان ایرانی برای پاسخ‌گویی به چالش‌های فناورانه گل گهر استفاده شود.

وی با استناد به آمار عملکرد سال‌های اخیر این شرکت در حوزه پژوهشی گفت: مجموع ارزش قراردادهای تحقیقاتی شرکت در سال‌های اخیر روند صعودی داشته و این رقم در سال گذشته بالغ بر ۶۰۰ میلیارد ریال رسیده است.

مدیر تحقیقات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، همچنین از جهش قابل

ی روشن از بلوغ، بالندگی و آینده نگری شرکت هااست و نه تنها هزینه مصرفی محسوب نمی‌شود، بلکه سرمایه گذاری مستقیم برای ارتقای فناوری، بهره وری و یکی از مزیت‌های رقابتی گل گهر است.