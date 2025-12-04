  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۱۳ آذر ۱۴۰۴، ۹:۵۴

توزیع ۷ همت از مطالبات وزارت بهداشت؛ سهم دارو و تجهیزات مشخص شد

توزیع ۷ همت از مطالبات وزارت بهداشت؛ سهم دارو و تجهیزات مشخص شد

مدیر روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، از آغاز توزیع ۷ هزار میلیارد تومان از مطالبات وزارت بهداشت نزد سازمان تامین اجتماعی، میان دانشگاه‌های علوم پزشکی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود کریم‌خانی گفت: با تخصیص ۷ هزار میلیارد تومان از مطالبات وزارت بهداشت نزد سازمان تأمین اجتماعی، روند توزیع منابع میان دانشگاه‌های علوم پزشکی آغاز شده و پرداخت‌ها از هفته آینده در استان‌ها انجام خواهد شد.

وی افزود: این تخصیص با پیگیری‌های مستمر وزیر بهداشت و معاون توسعه مدیریت و منابع نهایی شد و مطابق هماهنگی‌های انجام‌شده، پرداخت‌ها از هفته آینده توسط ادارات استانی تأمین اجتماعی به دانشگاه‌ها آغاز خواهد شد.

کریم‌خانی با اشاره به پرداخت‌های پیشین از سوی تأمین اجتماعی، گفت: پیش از این نیز ۱۴.۸ همت از مطالبات وزارت بهداشت پرداخت شده بود و بر اساس توافقات انجام‌شده میان وزارت بهداشت، وزارت تعاون و سازمان تأمین اجتماعی، این روند تا تسویه بدهی‌های مردادماه سال جاری ادامه خواهد یافت.

وی تأکید کرد: مطابق دستور وزیر بهداشت، منابع دریافتی دانشگاه‌ها باید با سهم‌بندی مشخص شامل ۵۰ درصد کارانه، ۳۵ درصد دارو و تجهیزات پزشکی و ۱۵ درصد سایر هزینه‌ها مورد استفاده قرار گیرد تا ضمن حمایت از نیروی انسانی حوزه سلامت، تأمین دارو و تجهیزات نیز تقویت شود.

کریم‌خانی افزود: این رویکرد شفاف و هدفمند، گامی مهم در جهت تقویت نقدینگی دانشگاه‌های علوم پزشکی، حمایت از کارکنان نظام سلامت و ارتقای کیفیت ارائه خدمات به مردم است.

کد خبر 6677566
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها