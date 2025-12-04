مجمع عمومی عادی سالیانه سازمان بیمه سلامت ایران برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع عمومی عادی سالیانه سازمان بیمه سلامت ایران با حضور نمایندگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور اداری و استخدامی به عنوان اعضای مجمع به همراه حسابرس مستقل و بازرس قانونی و همچنین مدیر عامل، اعضای هیأت مدیره و معاونین این سازمان برگزار شد.

محمد مهدی ناصحی، مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران ضمن ارائه گزارش عملکرد سازمان در این مجمع بیان کرد: بیش از ۴۵ میلیون نفر در ۴ صندوق تحت پوشش سازمان بیمه سلامت ایران قرار دارند. در دو سال اخیر با شکل‌گیری معاونت پیشگیری در سازمان بیمه سلامت ایران تلاش کردیم که سازمان بیمه سلامت را به سمت جایگاه اصلی خود و سلامت محوری هدایت کنیم.

وی ادامه داد: مواردی مانند افزایش بار مراجعه، توسعه بسته‌های خدمتی بیماران خاص و صعب العلاج به ۱۳۰ گروه بیماری در زمینه افزایش هزینه‌های سازمان بیمه سلامت مؤثر بوده‌اند.

مدیر عامل سازمان بیمه سلامت گفت: ساماندهی عرضه و تقاضای خدمات و منطقی سازی هزینه‌های سلامت یا استفاده بهینه از منابع، ارتقای کیفیت خدمات نظام ارجاع مبتنی بر پزشکی خانواده در مناطق روستایی با اجرای برنامه نسخه و ارجاع الکترونیک، طراحی برای اجرای نظام پیشگیری نخستین و سطح چهارم و ارتقای حمایت‌های بیمه‌ای از بیمه شدگان مبتلا به بیماری‌های خاص و صعب العلاج از جمله برنامه‌های سازمان در سال ۱۴۰۴ بوده است.

رامین رحیم نیا، رئیس مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان رئیس مجمع عمومی سالیانه سازمان بیمه سلامت ایران نیز گفت: حجم خدمات در حوزه سلامت افزایش پیدا کرده و ارائه خدمت با توجه به محدودیت منابع، به راحتی انجام نمی‌شود و انتظار این است که منابع مالی سازمان بیمه سلامت مناسب‌تر در نظر گرفته شود. حدود ۴۵ میلیون نفر از مردم کشورمان تحت پوشش سازمان بیمه سلامت قرار دارند و در نتیجه باید کیفیت خدمات سلامت نیز حفظ شود.

گزارش هیأت مدیره به مجمع مطرح و پس از پاسخ به پرسش نمایندگان اعضای مجمع، مورد تأیید و تصویب قرار گرفت.

اعضای مجمع پس از قرائت گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، ضمن تأیید عملکرد سازمان، صورت‌های مالی سال ۱۴۰۳ را تأیید و تصویب کردند.

اعضای مجمع در پایان از فعالیت‌ها و زحمت‌های کلیه کارکنان سازمان بیمه سلامت ایران تقدیر و تشکر به عمل آوردند.