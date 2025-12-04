کشف ۱۸۵۰ کیلوگرم گوشت مرغ فاقد مجوز از کامیونت عبوری در سرخه

به گزارش خبرنگار مهر، سید جلال حسینی صبح پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی سرخه با بیان اینکه مأموران ایست بازرسی سرخه به یک کامیونت یخچال دار مشکوک شدند، ابراز داشت: دستور توقف خودرو صادر شد.

وی با بیان اینکه محموله حاوی گوشت، دل و جگر مرغ فاقد مجوز قانونی و به صورت فله‌ای بود، افزود: یک هزار و ۸۵۰ کیلوگرم از این محموله شناسایی و کشف شد.

فرمانده انتظامی سرخه با بیان اینکه این محموله محور بهداشت را نیز نداشت، بیان کرد: ارزش این محموله چهار میلیارد ریال برآورد می‌شود.

حسینی از دستگیری راننده در این پرونده خبر داد و تصریح کرد: پرونده این متهم به مراجع قضائی شهرستان سرخه معرفی شده است که.

وی از توقیف خودرو نیز خبر داد و افزود: با هماهنگی قضائی گوشت مرغ به اداره جهاد کشاورزی تحویل داده شده است.