کشف سلاح شکاری غیر مجاز در سرخه؛ پراید عبوری توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی شهاب الدین صبح پنجشنبه در بازدید محورهای مواصلاتی از استمرار گشت و ایست بازرسی سرخه خبر داد و اظهار داشت: این اقدام با هدف پیشگیری از مصادیق انواع قاچاق مستمر در حال انجام است.

وی ادامه داد: در راستای همین ماموریت ذاتی ماموران کلانتری ۱۱ سرخه هنگام کنترل و پایش خودروها به یک سواری پراید مشکی مشکوک و دستور توقف آن را صادر کردند.

فرمانده انتظامی سرخه با اشاره به اینکه این خودرو از تهران عازم مشهد بود، ابراز داشت: در بازرسی پراید سلاح شکاری تک لول فاقد مجوز و مقادیری مواد مخدر کشف و ضبط شده است.

شهاب الدین از دستگیری راننده و معرفی او به مراجع قضایی خبر داد و تصریح کرد: خودرو نیز توقیف و راهی پارکینگ شده است.

وی افزود: از شهروندان درخواست داریم تا به محض مشاهده موارد مشکوک مراتب را به نیروی انتظامی اطلاع دهند تا موضوع رسیدگی شود.