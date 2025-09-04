توقیف نیسان حاوی سیگار قاچاق در سرخه؛ راننده دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید جلال حسینی غروب پنجشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی سرخه با بیان اینکه کالای قاچاق از جمله مواردی که باعث تضعیف تولید می‌شود، ابراز داشت: در این راستا می‌کوشیم تا با رصد محور از قاچاق کالا جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه محورهای مواصلاتی شهرستان تحت پایش مستمر پلیس قرار دارد، افزود: در همین راستا اجازه تردد به محموله‌های عبوری قاچاق داده نمی‌شود.

فرمانده انتظامی سرخه با بیان اینکه در راستای همین مأموریت ذاتی مأموران به یک نیسان آبی عبوری مشکوک شدند، ابراز داشت: خودرو متوقف و دستور بازرسی آن صادر شد.

حسینی با بیان اینکه از این خودرو ۴۸ هزار و ۴۰۰ نخ سیگار و ۶۲ قوطی و بسته غذای حیوانات خانگی کشف شد، تصریح کرد: ارزش این محموله چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد می‌شود.

وی با بیان اینکه راننده دستگیر شد، افزود: بار محموله فاقد مدارک لازم بود لذا پرونده متهم به مراجع قضائی معرفی شده است.