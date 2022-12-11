۷ تن مرغ قاچاق در سرخه کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید جلال حسینی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی سرخه از کشف هفت تن مرغ قاچاق در این شهرستان خبر داد و ابراز کرد: این میزان مرغ در پی پایش مأموران انتظامی از یک دستگاه کامیونت کشف شد.

وی با بیان اینکه مأموران انتظامی سرخه در حین گشت زنی کامیونت مذکور را مشاهده و وی را متوقف می‌کنند، تاکید داشت: این کامیونت اوراق لازم برای حمل و نقل دام زنده را نداشت در نتیجه محموله انتقالی، عرضه خارج از شبکه محسوب می‌شود که برابر قانون تخلف است.

فرمانده انتظامی سرخه با بیان اینکه راننده این کامیونت دستگیر شد، تاکید کرد: محموله مکشوفه به همراه متخلف به مراجع ذی ربط تحویل تا رسیدگی لازم قانونی بر روی پرونده انجام شود.