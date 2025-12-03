عارف: راهی جز نگاه دقیق راهبردی و هدفدار در حوزه علم و فناوری نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف در پانزدهمین نشست هیئت امنای مشترک پارک فناوری پردیس و پارک فناوری سلامت پردیس که در منطقه بین‌المللی نوآوری ایران برگزار شد، با بیان اینکه در هر زمانی که در پارک فناوری پردیس حضور می‌یابم، نشاط جوانان عالم، برجسته، با انگیزه و پر نشاطی را مشاهده می‌کنم که نگاه به داخل کشور و ساختن ایران دارند، بیان کرد: تصمیم به ایجاد پارک علم و فناوری پردیس اقدامی درست بود که با هدف ایجاد یک پارک الگو و نمونه در دهه ۸۰ اتخاذ شد اما امروز و مهمتر از این هدف، اقدامات راهبردی است که در این پارک‌های علم و فناوری صورت می‌گیرد که بسیاری بخش‌ها قادر به انجام آن نیستند.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اقدامات ارزنده و درخشان پارک علم و فناوری پردیس که با همان انگیزه دهه ۸۰، امروز نیز به کار خود ادامه می‌دهد، تاکید کرد: به برکت نگاه نظام و به ویژه مقام معظم رهبری اولویت‌های توسعه علم و فناوری در کشور رشد چشمگیری داشته است و دستاوردهای

علمی و فناوری امروز مرهون و مدیون نگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی است. اگر حمایت‌ها و پشتیبانی‌های مقام معظم رهبری از توسعه علم و فناوری در کشور نبود، نمی‌توانستیم در فناوری‌های پیشرفته و نوظهور در جهان ادعایی کنیم.

عارف با تاکید بر اینکه امروز در آستانه یک جهش در علم و فناوری هستیم، تصریح کرد: باید رفتار، حرکت و برنامه‌ریزی در بخش علم و فناوری هدفدار و با توجه به فرصت‌های کم و منابع محدود باشد چرا که بر این باوریم جمهوری اسلامی ایران باید در منطقه جایگاه اول و تأثیرگذار در دنیا در

حوزه فناوری‌ها داشته باشد که در این راستا باید با جهش علمی هدفدار، رو به جلو حرکت کنیم.

معاون اول رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: جنگ ۱۲ روزه ضرورت اقدامات و برنامه‌ریزی هدفدار علمی را به کشور القا کرد البته راهی جز نگاه دقیق راهبردی و هدفدار در حوزه علم و فناوری نداریم.

عارف از مدیران منطقه بین‌المللی نوآوری ایران خواست تا در مسیر فناوری‌های هدفدار به ویژه فناوری‌های پیشرفته همانند هوش مصنوعی، کوانتوم و سایبری برنامه‌ریزی کنند تا هرچه سریع‌تر به افق‌های چشم‌انداز ۲۰ ساله که میثاق ملی است، برسیم.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین به برنامه‌ریزی سه ساله دولت در زمینه توسعه علم و فناوری اشاره و تصریح کرد: معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس‌جمهور اقدامات بسیار خوبی در این زمینه انجام داده است و در این برنامه سه ساله باید با محوریت توسعه علم و فناوری با همکاری

کشورهای به نام و آماده همکاری با جمهوری اسلامی ایران گام برداریم. لذا باید تمرکز فعالیت‌های پارک علم و فناوری بر روی اولویت‌های ملی راهبردی در کشور باشد و سهم خودتان را برای رسیدن به این اهداف در سه سال آینده مشخص کنید.

مردم هنوز پیشرفت‌های علمی و فناوری را در کشور حس نکردند

عارف بالا بردن نفوذ علمی در منطقه در کنار تجاری‌سازی اقدامات و طرح‌ها را از مهم‌ترین اهداف و اولویت‌های منطقه بین‌المللی نوآوری ایران برشمرد و تصریح کرد: مردم هنوز پیشرفت‌های علمی و فناوری را در کشور حس نکردند و باید به سمتی برویم که مردم بهره این دستاوردها را در زندگی و سفره خود ببینند.

معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر بین‌المللی شدن فعالیت‌های پارک علم و فناوری پردیس، اضافه کرد: باید اقدامات و طرح‌ها با پارک‌های مشترک در سایر کشورها در دستور کار قرار گیرد به این دلیل که جمهوری اسلامی ایران در دو اتحادیه و پیمان مهم منطقه‌ای اوراسیا و شانگهای عضو است که می‌تواند بهترین شرایط را برای کشور ایجاد کند.

وی با اشاره به اجلاس اخیر نخست وزیران کشورهای عضو پیمان همکاری شانگهای گفت: در این اجلاس بر اولویت هوش مصنوعی تاکید شد که باید از این فرصت استفاده کنیم و پارک علم و فناوری پردیس برای افزایش تعامل و همکاری‌ها با پیمان شانگهای و اتحادیه اوراسیا به دولت برنامه بدهد و در قالب همکاری‌های دوجانبه و منطقه‌ای به جلو برویم.

عارف بر اهمیت ایجاد محیط مطلوب نخبگانی تاکید کرد و افزود: برای توسعه پارک‌های علم و فناوری در استان تهران و البرز استثنا قائل هستیم و همچنین دولت برای ایجاد محیط مطلوب نخبگانی و حل مساله مسکن اساتید به ویژه اساتید جوان برنامه‌ریزی و طرح‌های خوبی آغاز کرده است که به زودی به دانشگاه‌ها اعلام می‌کنیم.

معاون اول رئیس‌جمهور گفت: برای ماندگاری جوانان نخبه و برجسته علمی کشور کارگروهی در دولت تشکیل شده است.

عارف تاکید کرد: پارک‌های علم و فناوری برنامه اولویت‌دار راهبردی با توجه به جنگ ۱۲ روزه را تدوین کنند.

همچنین در این جلسه که معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، وزیر راه و شهرسازی، استاندار تهران و مسئولان دستگاه‌های مرتبط حضور داشتند، گزارشی از عملیات پیشرفت طرح‌های توسعه جغرافیایی منطقه بین‌المللی نوآوری ایران، دستاوردهای پارک علم و فناوری پردیس، تأمین مالی و جذب سرمایه، تاثیرگذاری‌های ملی فناورانه به ویژه در جلوگیری از خروج ارز از کشور، جذب متخصصان و کارآفرینان خارجی، توسعه زیست بوم نوآوری کشور، شبکه فن بازار ملی ایران، برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی فناوری و نوآوری، پیشگامان فناوری، رویداد ملی سلامت کشور، المپیک فناوری ۲۰۲۵، ششمین اهدای جایزه مصطفی (ص)، رویداد ملی فناورانه دانش آموزی و تأسیس شعبه دانشگاه‌های خارجی ارائه شد.

در ادامه نیز در خصوص مجوز تأسیس دو شعبه جدید طی دو سال آینده، عملکرد بودجه مصوب، انتخاب اعضای مجمع عمومی سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری پارک علم و فناوری پردیس، مشارکت در افزایش سرمایه صندوق توسعه فناوری‌های نوین و اصلاح آئین‌نامه‌های مالی و معاملاتی پارک بحث و تصمیم‌گیری شد.