محمدحسن باقریشکیب در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت آب و هوای همدان اظهار کرد: آسمان استان تا اواسط هفته آینده عمدتاً صاف تا قسمتی ابری پیشبینی میشود و طی ساعات بعدازظهر وزش ملایم باد در سطح استان انتظار میرود.
وی افزود: با توجه به پایداری جو، از اوایل هفته آینده افزایش غلظت آلایندهها در مناطق شهری و صنعتی استان محتمل است و کیفیت هوا در برخی نقاط کاهش خواهد یافت.
باقریشکیب همچنین از افزایش ابر و احتمال بارشهای پراکنده طی ساعاتی از جمعه شب تا صبح شنبه خبر داد و گفت: از اواسط هفته آینده سامانه بارشی جدیدی وارد استان خواهد شد و همدان را تحت تأثیر قرار میدهد.
وی درباره شرایط دمایی استان نیز گفت: دمای کمینه در دو تا سه روز آینده روند افزایشی خواهد داشت. روز گذشته بیشینه دمای استان از ایستگاههای نهاوند و اسدآباد ۱۵ درجه گزارش شد و صبح امروز کمینه دما در شیرینسو، همدان و ایستگاه کرفس درگزین به منفی ۶ درجه رسید.
کارشناس هواشناسی استان همدان تصریح کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته دمای هوا در همدان بین منفی ۶ تا مثبت ۱۳ درجه در نوسان بوده است.
