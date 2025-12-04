موج ناپایدار از اصفهان خارج شد؛ افزایش آلودگی هوا طی ۷۲ ساعت آینده

حجتالله علی عسگریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی امروز با تضعیف و خروج سامانه ناپایدار آسمان به صورت قسمتی تا نیمه ابری در برخی نقاط مه و کاهش دمای کمینه پیشبینی میشود.
وی ادامه داد: از روز شنبه تا روز دوشنبه در کلانشهر اصفهان شاخص آلودگی هوا صعودی خواهد بود و هوا آلوده برای گروههای حساس خواهد بود.
به گفته کارشناس مسئول هواشناسی اصفهان روز جمعه در برخی نقاط بخصوص غرب استان احتمال بارش پراکنده مورد انتظار است و از روز دو شنبه سطح استان به تدریج تحت تأثیر موج جدید و ناپایداری قرار خواهد گرفت.
علی عسگریان اضافه کرد: میزان بارش شبانه روز گذشته در شهر اصفهان مرکز استان ۶.۶ میلیمتر و در مبارکه ۱.۲ میلیمنر و در چادگان یک میلیمتر بوده است.
وی با بیان اینکه دما نیز طی ۲۴ ساعت آینده تغییر محسوسی ندارد، گفت: بیشینه دمای کلانشهر اصفهان در گرمترین ساعات امروز به ۱۸ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن بامداد فردا به سه درجه سلسیوس بالای صفر میرسد.
همچنین بویین میاندشت با هشت درجه سلسیوس زیر صفر سردترین نقطه استان خواهد بود.
