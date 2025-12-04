نشست مشترک عراقچی با جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در دیدار صمیمانه با جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که سابقه فعالیت در دستگاه دیپلماسی داشته‌اند، ضمن تشریح دیدگاه‌های وزارت امور خارجه راجع به تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، اقدامات و ابتکارهای وزارت امور خارجه دولت چهاردهم برای صیانت از منافع ملی را تبیین کرد.

وزیر امور خارجه با تبریک روز مجلس، بر اهمیت تداوم و تقویت تعامل و هماهنگی بین وزارت امور خارجه و مجلس شورای اسلامی برای پیشبرد وظایف دستگاه دیپلماسی تاکید کرد.

وی همچنین با اشاره به عزم وزارت امور خارجه برای گسترش مناسبات اقتصادی و تجاری خارجی کشور به‌ویژه با همسایگان، اهمیت نقش اثرگذار مجلس و دیپلماسی پارلمانی را برای تحقق این هدف خاطرنشان کرد.

در ادامه این نشست، نمایندگان شرکت کننده نقطه‌نظرات و پیشنهادهای خود را راجع به مباحث سیاست خارجی و دیپلماسی کشور بیان کردند.