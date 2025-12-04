  1. سیاست
آیت‌الله کعبی: ضربه انسجام ملی به دشمن کاری‌تر از موشک‌های نقطه زن بود

عضو مجلس خبرگان رهبری عنوان کرد: ضربه‌ای که به دشمن از اتحاد و انسجام ملی وارد شد، کاری‌تر از موشک‌های نقطه زن بود.

آیت الله عباس کعبی عضو مجلس خبرگان رهبری در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با حفظ وحدت با توجه به تنوع اقوام در کشورمان اظهار کرد: از یک منظر یکی از پیشانی‌های اقتدار ملت ایران، استحکام داخلی و انسجام ملی بر پایه رهبری واحد و آموزه‌های اسلام و فرهنگ اسلامی و ایرانی است.

وی ادامه داد: دشمن شناسی و مقابله با دشمن از منظر دیگر، مسئله اقتدار و اتحاد را نمایان ساخت و در جنگ ۱۲ روزه شاهد اتحاد یکپارچه ملت بودیم که همه ملت با هم در کنار نیروهای مسلح و پشت سر رهبری قرار گرفتند، این ضربه سنگینی به آمریکا و صهیونیست وارد کرد.

این عضو مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: چه بسا ضربه‌ای که به دشمن از اتحاد و انسجام ملی وارد شد، کاری‌تر از موشک‌های نقطه زن بود و وحدت حقیقتاً پیشرانی است که می‌تواند از موشک‌ها ضربه سنگین‌تری به دشمن وارد کند.

آیت الله کعبی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای در جدیدترین توصیه‌ها به ملت ایران فرمودند همه با هم باشیم و همان وحدتی که در جنگ ۱۲ روزه داشتیم، باید ادامه دهیم.

این عضو مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: البته سلیقه‌های گوناگون اجتماعی و سیاسی حتی کارشناسی ممکن است وجود داشته باشد اما در مقابل دشمنانی که استقلال وحدت ملت ایران را نشانه گرفته‌اند همه باید با هم متحد شویم.

