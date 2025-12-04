آیت الله عباس کعبی عضو مجلس خبرگان رهبری در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با حفظ وحدت با توجه به تنوع اقوام در کشورمان اظهار کرد: از یک منظر یکی از پیشانی‌های اقتدار ملت ایران، استحکام داخلی و انسجام ملی بر پایه رهبری واحد و آموزه‌های اسلام و فرهنگ اسلامی و ایرانی است.

وی ادامه داد: دشمن شناسی و مقابله با دشمن از منظر دیگر، مسئله اقتدار و اتحاد را نمایان ساخت و در جنگ ۱۲ روزه شاهد اتحاد یکپارچه ملت بودیم که همه ملت با هم در کنار نیروهای مسلح و پشت سر رهبری قرار گرفتند، این ضربه سنگینی به آمریکا و صهیونیست وارد کرد.

این عضو مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: چه بسا ضربه‌ای که به دشمن از اتحاد و انسجام ملی وارد شد، کاری‌تر از موشک‌های نقطه زن بود و وحدت حقیقتاً پیشرانی است که می‌تواند از موشک‌ها ضربه سنگین‌تری به دشمن وارد کند.

آیت الله کعبی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای در جدیدترین توصیه‌ها به ملت ایران فرمودند همه با هم باشیم و همان وحدتی که در جنگ ۱۲ روزه داشتیم، باید ادامه دهیم.

این عضو مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: البته سلیقه‌های گوناگون اجتماعی و سیاسی حتی کارشناسی ممکن است وجود داشته باشد اما در مقابل دشمنانی که استقلال وحدت ملت ایران را نشانه گرفته‌اند همه باید با هم متحد شویم.