به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ دوم حمید صمیمی پور روز پنجشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۴ در نشست با اصحاب رسانه، با تأکید بر مسئولیت سنگین دژبان و لزوم تلاش شبانهروزی برای بالندگی یگان تحت امر، به تاریخچه و تحولات دژبان کل ارتش اشاره کرد و گفت: رسته دژبان در سال ۱۳۳۲ به رسمیت شناخته شد. پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و تا سالهای جنگ تحمیلی، دژبان علاوه بر مأموریتهای ذاتی، در استانها نمایندگی داشت. پس از استقرار قرارگاههای منطقهای، مسئولیت در استانها به این قرارگاهها سپرده شد و دژبان مرکز مسئولیت اصلی را عهدهدار شد.
فرمانده دژبان کل ارتش در ادامه افزود: مرکز آموزش شهید اسدی واقع در کهریزک، مسئول آموزش رزم مقدماتی سربازان اعزامی به یگانهای ستاد ارتش است. یگان دیگر ندامتگاه نیروهای مسلح زیر مجموعه سازمان قضائی نیروهای مسلح است که محل نگهداری محکومان نیروها است.
وی ادامه داد: یگان دیگر دژبان ارتش، موزیک و تشریفات است که مسئول اجرای مراسم تشریفاتی و استقبال و بدرقه مقامات عالیرتبه داخلی و خارجی، از جمله رؤسای جمهور و نخستوزیران مهمان، با اجرای زنده سرودهای ملی است. این یگان بارها مورد تقدیر مهمانان خارجی قرار گرفته است.
سرتیپ دوم صمیمی پور افزود: یگان دیگر، انتظامی است که بهعنوان پلیس ارتش عمل کرده و ضابط قضائی نیروهای مسلح است. مأموریتهایی نظیر اجرای احکام قضائی، جلب و دستگیری متخلفان را انجام میدهد. همچنین یگان راهنمایی و رانندگی مسئولیت نظارت بر تردد و تخلفات خودروهای نظامی و وزارت دفاع و بخشی از ستاد کل نیروهای مسلح در سطح تهران و برخی محورها دارد و خودروهای متخلف توسط این یگان جلب و تا رفع تخلفات، توقیف میشوند.
وی در ادامه با اشاره به یگان تأمین دژبان کل ارتش ادامه داد: این یگان مسئولیت اسکورت و حفاظت از اماکن حساس نظامی و شخصیتها را با هماهنگی سایر نهادهای امنیتی و انتظامی بر عهده دارد.
سرتیپ دوم صمیمی پور یادآور شد: در زمان جنگ تحمیلی، مسئولیت نگهداری از اسرای جنگی بر عهده این گردان بود.
وی با اشاره به یگانهای تخصصی و گستره جغرافیایی، گفت: دژبان دارای یگانهای دیگری مانند عملیات و مخابرات است و در ۲۲ حوزه انتظامی در تهران و ۶ پاسگاه راهنمایی و رانندگی در ورودیهای پایتخت فعال است. همچنین، مسئولیت حفاظت فیزیکی نهاد ریاست جمهوری و اجرای مأموریتهای ابلاغی از سوی این نهاد و ستاد کل نیروهای مسلح را دارد.
سرتیپ دوم صمیمی پور با اشاره به مسئولیت تاریخی دژبان ارتش در ارائه خدمات تشریفاتی و حفاظتی در حرم مطهر امام خمینی (ره)، به توضیح عبارت «دژبان پیشانی ارتش» که از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی برای دژبان به کار رفته است، گفت: هر مقام خارجی یا مهمانی که وارد کشور میشود، اولین برخورد تشریفاتی و استقبال از او در فرودگاه، توسط نیروهای دژبان ارتش صورت میگیرد. این حضور، هم نماد قدرت نیروهای مسلح و هم نماد نظم و انضباط ارتش است.
وی ادامه داد: مسئولیت تشریفات مراسمهای ملی، بزرگداشتها و استقبال از مقامات کشوری و لشکری، بر عهده دژبان ارتش است و به همین دلیل این یگان در دید عموم جلوهای ویژه دارد. رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز به دلیل مشاهده مستقیم و مکرر فعالیتهای دژبان در طول سالهای دفاع مقدس و پس از آن، این عنوان را برای دژبان ارتش به کار بردند و ما به این تفقد معظمله بسیار مباهات میکنیم.
سرتیپ دوم صمیمی پور با تأکید بر سنگینی مسئولیت در قبال سربازان، به تشریح برنامههای آموزشی و تربیتی دژبان ارتش پرداخت و گفت: کسی که داوطلبانه لباس مقدس سربازی را بر تن میکند، فردی باارزش و مسئولیتپذیر است. وظیفه ما مراقبت، آموزش و حفظ این جوانان است؛ لذا برنامههای بسیار مدونی برای این عزیزان در نظر داریم تا برای رشد آن عزیزان مؤثر باشد.
وی به اجرای برنامههای مدون تربیتی و عقیدتی ارتش اشاره کرد و گفت: با توجه به تهاجم فرهنگی دشمن علیه جوانان، بیشترین ساعت آموزش در مراکز آموزشی دژبان، به دروس عقیدتی سیاسی اختصاص دارد. روحانیون به صورت شبانهروزی در پادگان و حتی در اردوهای شرایط سخت، همراه سربازان هستند تا پشتیبانی فکری و معنوی ارائه دهند.
فرمانده دژبان کل ارتش افزود: برنامههای ورزشی، اعتقادی، کلاسهای حفاظتی به ویژه در برابر تهدیدات فضای مجازی، و نشان دادن امکانات رفاهی و بهداشتی به خانوادههای سربازان در بدو ورود، از دیگر اقدامات ماست. هدف نهایی این است که سربازی که دوره خدمت را به پایان میرساند، نسبت به ارتش و نظام جمهوری اسلامی ایران خوشبین و برای خدمت در آینده مشتاق باشد.
سرتیپ دوم صمیمی پور از اجرای طرح بازگشت به سنگر خبر داد و گفت: برای سربازانی که به هر دلیل از خدمت فرار کردهاند، با دعوت از خانوادههایشان و ایجاد فضای اعتماد و تعهد به بهبود شرایط، زمینه بازگشت داوطلبانه و انجام موفقیتآمیز خدمت سربازی را فراهم کردهایم. این طرح مورد تأیید فرمانده کل ارتش قرار گرفته است.
وی در ادامه در مورد نقش این یگان در بحرانها و بلایای طبیعی گفت: در حوادثی مانند زلزله، سیل و آتشسوزی، ارتش همواره پیشتاز حضور در صحنه است. دژبان به عنوان اجراییترین یگان در صحنه، مسئولیت کنترل تردد، جلوگیری از سرقت اموال مردم و حفظ نظم را بر عهده دارد. این نقش را در زلزله بم و نیز در ایام ویروس کرونا با راهاندازی پایگاههای واکسیناسیون مؤثر، به خوبی ایفا کردهایم که از طریق وزارت بهداشت و فرمانده کل ارتش ابراز قدردانی و محبت صورت گرفت.
سرتیپ دوم صمیمی پور، خدمت به مردم و نظام را افتخار دژبان ارتش دانست و گفت: ما در هرجا که لازم باشد، مطابق دستور فرماندهی محترم کل ارتش، برای خدمت به مردم کشورمان حاضر و آماده انجام وظیفه هستیم.
برای سربازانی که به هر دلیل از خدمت فرار کردهاند، با ایجاد فضای اعتماد، زمینه بازگشت داوطلبانه و انجام موفقیتآمیز خدمت سربازی را فراهم کرده ایم.
