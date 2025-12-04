به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس و اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با حضور در ستاد ارتش با امیر سرلشکر «امیر حاتمی» فرمانده کل ارتش دیدار و گفتوگو کردند.
امیر سرلشکر حاتمی در این دیدار، با اشاره به خصومت دیرینه آمریکا و رژیم صهیونیستی با نظام اسلامی، گفت: دشمنی استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا و رژیم صهیونیستی با جمهوری اسلامی ایران، دیرینه و قدیمی بوده و از بدو پیروزی انقلاب اسلامی آنچه در توان داشتند به کار گرفتهاند و هر قدر که پیشتر رفتیم، ابعاد این دشمنی گستردهتر و عمق و شدت آن بیشتر شده است.
وی با اشاره به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه افزود: جمهوری اسلامی ایران در حال مذاکره با آمریکا بود که مورد تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی با حمایت و همکاری آمریکا قرار گرفت.
فرمانده کل ارتش اضافه کرد: رژیم صهیونیستی با هدف از بین بردن توان هستهای، موشکی و پدافندی و به شهادت رساندن فرماندهان به ما حمله کرد که در ادامه، ساقط کردن نظام اسلامی و کشور ایران را نیز که جز اهداف بعدی این رژیم بود را هم بیان کرد که البته با تدبیر ارزشمند مقام معظم رهبری و فرماندهی معظم کل قوا در جایگزینی فرماندهان، از خودگذشتگی و اقتدار نیروهای مسلح و بصیرت ملت قهرمان ایران، شکست خورد و تقاضای آتش بس کرد.
دشمن در رسیدن به اهداف خود در جنگ ناکام ماند
سرلشکر حاتمی اظهار کرد: ما در این جنگ پیروز شدیم؛ چرا که دشمن در رسیدن به اهداف خود در این جنگ ناکام ماند.
فرمانده کل ارتش در ادامه با تاکید بر اینکه حس رژیم صهیونیستی به ما، تهدید موجودیتی است، تصریح کرد: ما بعد از جنگ لحظهای را در ارتقای توان دفاعی و اقتدار خود از دست نداده و قویتر شدن را سرلوحه کار خود قرار دادهایم.
امیر سرلشکر حاتمی، ضمن قدردانی از نقش تعیین کننده مردم در حفظ امنیت و منافع ملی در جنگ ۱۲ روزه، گفت: ما در هر شرایط در دفاع از نظام اسلامی تا پای جان ایستادهایم و باور داریم که کمترین آسیب به نظام اسلامی، ضربه به استقلال و تمامیت ارضی و کشور عزیزمان ایران است.
غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی نیز در این دیدار، ضمن قدردانی از اقدامات و دفاع مقتدرانه ارتش جمهوری اسلامی ایران در جنگ ۱۲ روزه و دفاع از نظام اسلامی، امنیت و سلامت را برابر فرمایشات ائمه اطهار (ع) دو نعمت ارزشمند دانست و
گفت: نیروهای مسلح و ارتش در ایجاد و تقویت نعمت بیبدیل امنیت نقش اساسی دارند و جایگاه ارتش در این میان جایگاه ویژهای است.
در این دیدار، امیر دریادار سیاری رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش، تعدادی از معاونان ارتش و اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به بیان برخی نقطه نظرات خود پرداختند.
