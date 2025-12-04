به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا ممتاز، کارشناس مسائل اقتصادی و اجتماعی با اشاره به رشد فعالیت بلاگرها و صفحات فاقد تخصص اقتصادی در پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام در گفتگویی رادیویی گفت: توصیه‌های هیجانی این افراد درباره خرید کالا، دارایی یا ورود به حوزه‌های سرمایه‌گذاری، پیامدهای گسترده‌ای برای اقتصاد و جامعه به همراه دارد.

وی با بیان اینکه «تصمیم‌گیری غیرمنطقی مالی» نخستین پیامد این روند است، توضیح داد: بسیاری از افراد تحت تأثیر هیجان‌سازی تبلیغ‌کنندگان، بدون تحلیل و دانش کافی، اقدام به خرید سکه، خودرو یا ورود به بازارهای پر ریسک می‌کنند که نتیجه آن زیان مالی و از دست رفتن پس‌اندازهای خانوادگی است.

به گفته ممتاز، تشویق هم‌زمان تعداد زیادی از مردم به خرید یک دارایی خاص، موجب افزایش مصنوعی قیمت شده و پس از فروکش کردن هیجان، سقوط بازار و زیان گسترده رخ می‌دهد.

این کارشناس مسائل اجتماعی افزود: ورود خانواده‌ها به سرمایه‌گذاری‌های پر ریسک با پس‌اندازهای حیاتی یا وام‌های بانکی، فشار روانی، بدهی، تنش خانوادگی و کاهش امنیت اقتصادی را به همراه دارد. او هشدار داد: اعتماد به منابع غیررسمی، پس از ایجاد زیان، موجب بی‌اعتمادی عمومی به کارشناسان رسمی و نهادهای دولتی می‌شود.

ممتاز با اشاره به جنبه‌های فرهنگی و اجتماعی این پدیده اظهار کرد: ترویج فرهنگ «پولدار شدن سریع» و رفتارهای هیجانی، جامعه را از مسیر مدیریت مالی صحیح دور کرده و رقابت ناسالم، حسادت و احساس عقب‌افتادگی در میان جوانان را تشدید می‌کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود وضعیت حوزه نظارت بر فضای مجازی را «رها و بدون کنترل کافی» توصیف کرد و گفت: نهادهای نظارتی باید پیش از وقوع خسارت گسترده، افراد متخلف را رصد و با آنان برخورد کنند، نه اینکه پس از شکل‌گیری شکایات متعدد و زیان مالی خانواده‌ها وارد عمل شوند.

به گفته او، نبود نظارت مؤثر باعث شده برخی افراد حتی دچار شوک، مشکلات روانی و بحران‌های حاد خانوادگی شوند.

این کارشناس حوزه اقتصاد اجتماعی با اشاره به تبلیغات گسترده در حوزه ارز دیجیتال، تأکید کرد بخش مهمی از زیان‌دیدگان این حوزه جوانانی هستند که با سرمایه اندک و بدون دانش کافی وارد بازار شده‌اند و سقوط ارزش دارایی‌ها مشکلات جدی برای خانواده‌هایشان ایجاد کرده است.

وی افزود: این روند اثرات بلندمدت منفی بر نسل جوان گذاشته و ضرورت اقدام فوری نهادهای مسئول را دوچندان کرده است.

ممتاز در پایان از مردم خواست اطلاعات مالی خود را صرفاً از منابع معتبر و مشاوران متخصص دریافت کنند و تحت تأثیر تبلیغات هیجانی بلاگرها قرار نگیرند.