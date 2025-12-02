عبور نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی از ۸ درصد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمدهادی سبحانیان روز سه‌شنبه در نشست مشترک با حسین افشین معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور افزود: تحولات در سازمان امور مالیاتی از اقدامات سنتی معمول فاصله گرفته و به‌سمت اقدامات دانش‌بنیان رفته است.

وی عنوان کرد: در هفت ماهه ابتدایی امسال با وجود همه محدودیت‌ها، میزان تحقق درآمدهای مالیاتی نسبت به مشابه سال قبل رشد ۴۵ درصدی داشته است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: نسبت مالیات به منابع بودجه عمومی در سال ۱۴۰۳ به رقم ۴۸ درصد رسیده که بالاترین سطح در هفت سال گذشته محسوب می‌شود. این شاخص نشان‌دهنده نقش فزاینده مالیات در تأمین منابع پایدار بودجه و کاهش وابستگی به درآمدهای نوسان‌پذیر نفتی است.

سبحانیان با بیان اینکه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی (T/GDP) در سال ۱۴۰۳ به بالاترین سطح خود در هفت سال گذشته رسیده است، تأکید کرد: این نسبت بر مبنای آمار بانک مرکزی به ۸.۳ درصد و بر اساس آمار مرکز آمار ایران به ۶.۴ درصد افزایش یافته است؛ رشدی قابل توجه که نشان‌دهنده تقویت جایگاه مالیات در ساختار اقتصادی کشور است.

وی به رشد ۱۰۰ درصدی استرداد مالیاتی اشاره و تصریح کرد: میزان استرداد مالیات بر ارزش افزوده در هشت ماهه ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰۰ درصد رشد داشته و از ۲۰ همت به ۴۰ همت رسیده است.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر اینکه نظام مالیاتی ایران در حال گذار از یک ساختار سنتی به یک ساختار دانش‌بنیان، هوشمند و داده‌محور است، گفت: این تحول دو پیام اصلی دارد؛ نخست، شفافیت و عدالت مالیاتی با کاهش نقش عوامل انسانی و افزایش حسابرسی سیستمی و دوم، حمایت از نوآوری و شرکت‌های دانش‌بنیان از طریق معافیت‌ها و اعتبارهای مالیاتی که اقتصاد دانش‌بنیان را تقویت می‌کند.

سبحانیان خاطرنشان کرد: ۹۶ درصد مالیات مشاغل به صورت سیستمی محاسبه شد؛ با اجرای تبصره ماده ۱۰۰، پرونده‌های مالیاتی مشاغل خرد بدون نیاز به اظهارنامه سنتی، به‌صورت هوشمند بررسی شدند.

وی با بیان اینکه صورتحساب‌های مالیاتی وارد عصر هوشمند شدند، گفت: در سال ۱۴۰۴ ماهانه بیش از ۵.۵ میلیارد صورت‌حساب الکترونیک و رسید POS صادر می‌شود که گامی بزرگ در شفافیت و تحول دیجیتال نظام مالیاتی است.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه مالیات ۹۰ درصد اصناف و مشاغل صفر شده گفت: بر اساس تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم ۹۰ درصد مؤدیان اصناف و مشاغل مشمول مالیات صفر شدند که گامی مهم در حمایت از کسب‌وکارها بوده است.

سبحانیان به صدور برگه تشخیص ۱۰۰ درصد سیستمی یک میلیون پرونده املاک اجاری اشاره و تصریح کرد: در سال ۱۴۰۳ برگ تشخیص مالیاتی بیش از یک میلیون پرونده املاک اجاری به‌صورت ۱۰۰ درصد سیستمی صادر شد. ۹۰۰ هزار پرونده مالیاتی، سیستمی قطعی شد

در ادامه این نشست محمد بزرگری سرپرست معاونت تحول هوشمند نظام مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور نیز با بیان اینکه در مسیر هوشمندسازی مالیات بر ارزش افزوده، ۹۰۰ هزار پرونده بدون مداخله انسانی نهایی‌سازی شدند افزود: از تابستان ۱۴۰۱ تا تابستان ۱۴۰۳ سهم فاکتورهای کاغذی در اعتبار مالیاتی از ۱۰۰ به ۸ درصد کاهش یافت که نشانه‌ای روشن از گذار تدریجی به صورتحساب الکترونیک و مالیات هوشمند است.

وی تأکید کرد: از اول دی‌ماه امسال به موجب حکم قانون بودجه، اعتبار مالیاتی ارزش افزوده مؤدیانی که از صورت‌حساب کاغذی استفاده می‌کنند، پذیرفته نیست.

برزگری تصریح کرد: ۸ هزار میلیارد تومان بهبود در تمکین مالیاتی رخ داده به این معنا که با محاسبه سیستمی مانده بدهی و تکمیل خودکار جدول اظهارنامه، تمکین مؤدیان در تابستان ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل ۸ همت افزایش را نشان می‌دهد.