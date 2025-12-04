۲ مرکز غیرمجاز پزشکی در آبادان امروز پلمب و تعطیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود هدایت پیش از ظهر امروز پنجشنبه در گفتگویی رسانهای اظهار کرد: در پی دریافت گزارشها و شکایات متعدد مردمی و انجام بررسیهای میدانی توسط کارشناسان نظارت بر درمان، مشخص شد دو مرکز فعال در حوزه دندانپزشکی و خدمات پوست و زیبایی در آبادان بدون داشتن صلاحیت حرفهای اقدام به مداخله در امور پزشکی میکردند.
وی افزود: فعالیت این مراکز مصداق بارز تهدید علیه بهداشت فردی و عمومی بود و با توجه به اهمیت صیانت از سلامت شهروندان، رسیدگی فوری در دستور کار قرار گرفت.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی آبادان ادامه داد: در راستای صیانت از حقوق عامه، ارتقای امنیت سلامت جامعه و پیشگیری از جرایم ناشی از دخالت افراد سودجو در امور پزشکی، دستور تعطیلی این مراکز صادر شد و برای متخلفان پرونده دخالت در امر پزشکی تشکیل شد.
به گفته وی، فرآیند پلمب «با دستور مقام قضائی و در حضور تیم نظارت بر درمان، نماینده حقوقی دانشگاه و پلیس اماکن عمومی» انجام شده است.
هدایت با تأکید بر اینکه هرگونه اقدام دندانپزشکی و زیبایی نیازمند آموزش تخصصی، مهارت حرفهای و وجود شرایط ایمن است، هشدار داد: مراجعه به مراکز غیرمجاز میتواند عواقب جدی و جبرانناپذیر از جمله عفونتهای شدید، آسیب دائمی به بافتهای دهان، انتقال بیماریهای عفونی و حتی تهدید جان بیمار به همراه داشته باشد؛ زیرا این مراکز معمولاً فاقد شرایط استریل، تجهیزات استاندارد و نظارتهای الزامی هستند.
وی درباره خطرات خدمات غیرمجاز پوست و زیبایی نیز توضیح داد: تزریق ژل و بوتاکس، لیزر، مزوتراپی و سایر مداخلات پوستی در مراکز فاقد مجوز میتواند منجر به نکروز بافتی، آسیب عصبی، سوختگی، عفونت، اسکارهای ماندگار و واکنشهای شدید آلرژیک شود. انجام این خدمات باید صرفاً توسط پزشکان و دندانپزشکان دارای پروانه معتبر صورت گیرد.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی آبادان در پایان گفت: به شهروندان توصیه میشود برای هرگونه اقدام درمانی یا زیبایی تنها به مراکز دارای مجوز رسمی، مسئول فنی مقیم و تأییدیه قانونی مراجعه کنند؛ زیرا انتخاب مراکز غیرمجاز به ظاهر ارزان میتواند خسارتهای مالی سنگین و عوارض جدی و طولانیمدت برای سلامت ایجاد کند.
