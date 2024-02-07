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۱۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۵:۰۴

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی آبادان:

یک مرکز غیر مجاز درمانی در آبادان پلمب شد

یک مرکز غیر مجاز درمانی در آبادان پلمب شد

آبادان - معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی آبادان از پلمب یک مرکز غیر مجاز جراحی زیبایی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد صالحی بهبهانی پیش از ظهر امروز چهارشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای اظهار کرد: با تلاش و پیگیری نامحسوس کارشناسان اداره نظارت بر درمان معاونت دانشگاه علوم پزشکی آبادان، یک مرکز غیر مجاز که در خصوص ارائه خدمات پوست و جراحی زیبایی لیپوساکشن، تزریق چربی، تزریق ژل و بوتاکس فعالیت می‌کرد به دلیل دخالت افراد فاقد صلاحیت علمی در امور درمان شناسایی و پلمب شد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی آبادان گفت: وسایل و تجهیزات در مرکز غیرمجاز یادشده پس از طی مراحل قانونی با دستور مقام قضائی و با حضور نماینده اداره اماکن نیروی انتظامی آبادان و امور حقوقی دانشگاه، ضبط و مباشران این مرکز به مراجع قضائی معرفی شدند.

کد مطلب 6017735

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