یک مرکز غیر مجاز درمانی در آبادان پلمب شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد صالحی بهبهانی پیش از ظهر امروز چهارشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای اظهار کرد: با تلاش و پیگیری نامحسوس کارشناسان اداره نظارت بر درمان معاونت دانشگاه علوم پزشکی آبادان، یک مرکز غیر مجاز که در خصوص ارائه خدمات پوست و جراحی زیبایی لیپوساکشن، تزریق چربی، تزریق ژل و بوتاکس فعالیت می‌کرد به دلیل دخالت افراد فاقد صلاحیت علمی در امور درمان شناسایی و پلمب شد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی آبادان گفت: وسایل و تجهیزات در مرکز غیرمجاز یادشده پس از طی مراحل قانونی با دستور مقام قضائی و با حضور نماینده اداره اماکن نیروی انتظامی آبادان و امور حقوقی دانشگاه، ضبط و مباشران این مرکز به مراجع قضائی معرفی شدند.