پلمپ ۳ مرکز غیر مجاز خدمات درمانی در آبادان

حجت‌الله جانبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی بازدیدهای میدانی کارشناسان نظارت بر درمان دانشکده، ۳ مرکز که توسط افراد غیرپزشک و فاقد صلاحیت راه‌اندازی و به انجام اعمال زیبایی و دخالت در کارهای تخصصی پزشکی مبادرت می‌ورزیدند، شناسایی و پس از طی مراحل قانونی توسط امور حقوقی دانشکده با همکاری کارشناسان معاونت بهداشت پلمپ و پرونده‌های مربوطه به مراجع قضائی ارجاع شد.

وی افزود: بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی وزارت بهداشت، استفاده از هرگونه تجهیزات و دستگاه‌های درمانی بدون اخذ مجوزهای قانونی ممنوع بوده و هیچ شخصی نمی‌تواند بدون داشتن تخصص و اخذ مجوزهای مربوطه از این دستگاه‌ها برای درمان بیماران استفاده کند.

معاون درمان دانشکده علوم پزشکی آبادان با تاکید بر اینکه مردم اقداماتی همچون لیزر درمانی و سایر درمان‌های مرتبط با پوست و مو و طب سنتی (ایرانی) را در مراکز پزشکی دارای مجوز از دانشکده علوم پزشکی انجام دهند، تصریح کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مراکز غیرمجاز، موضوع را از طریق سامانه ۱۹۰ اطلاع داده و یا به صورت حضوری موارد را به کارشناسان نظارت بر درمان دانشکده گزارش کنند.