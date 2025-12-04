به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سیدمحمد سعیدی صبح پنجشنبه در هشتمین اجلاسیه آستانهای مقدس و بقاع متبرکه ایران اسلامی که به میزبانی آستان مقدس مسجد جمکران برگزار شد گفت: بر اساس تجربههای تاریخی، مواضع اماکن مقدس همیشه با شرایط زمان و رخدادهای مهم جهان اسلام هماهنگ بوده است و مردم همواره انتظار دارند این مراکز دینی در برابر مسائل جاری دیدگاههای منطقی و شفاف ارائه دهند.
وی با اشاره به الگوگیری از رفتار اهلبیت (ع) افزود: در هر دوره، پیامها و مواضع اهلبیت (ع) متناسب با نیازهای جامعه و شرایط اجتماعی ارائه میشد و امروز نیز بقاع متبرکه باید با رویکردی بهروز و منطقی، به ویژه در رویدادهایی که افکار عمومی را تحت تأثیر قرار میدهند، موضعگیری کنند.
تولیت آستان مقدس حضرت معصومه (س) با بیان جایگاه ویژه حضرت فاطمه معصومه (س) در تاریخ قم و تأثیر حضور ایشان بر شکلگیری حوزه علمیه خاطرنشان کرد: طبق نقلهای معتبر، حتی پیش از رسیدن به سن بلوغ، این بانوی بزرگوار به پرسشهای فقهی و اعتقادی مردم پاسخ میدادند و این نشاندهنده تربیت دقیق علمی ایشان در دامان امامان معصوم (ع) است.
آیتالله سعیدی با اشاره به مهاجرت و مجاهدتهای حضرت معصومه (س) افزود: حضور ایشان در قم باعث شد این شهر به تدریج به آشیانه اهلبیت (ع) تبدیل شود و پس از تهدیداتی که در دورههای مختلف متوجه حوزه نجف شد، امروز قم به عنوان بزرگترین حوزه علمیه شیعه و خاستگاه انقلاب اسلامی شناخته میشود.
وی همچنین یکی از مأموریتهای مهم مسئولان را تبیین صحیح پیشینه تاریخی، جایگاه معنوی و نقش تمدنی قم دانست و گفت: زنان امروز باید بدانند اهلبیت (س) با حفظ عفاف و حجاب، الگویی واقعی برای زندگی دینی و فرهنگی بودند و این پیام باید به نسلهای آینده منتقل شود.
آیتالله سعیدی با تأکید بر اهمیت بقاع متبرکه در ایجاد آرامش روانی و معنوی زائران اظهار داشت: حرمهای اهلبیت (ع) حریم امنیت روحی و معنوی مردم هستند و حفاظت از این اماکن باید با دقت، حکمت و احترام انجام گیرد تا حرمت زائران و ارزش معنوی حرمها حفظ شود.
وی در پایان افزود: بقاع متبرکه باید با آگاهی کامل از تحولات جاری در جهان اسلام، مواضع روشن، منطقی و بهروز اتخاذ کنند و در کنار آن، نقش تربیتی و فرهنگی خود را نیز در جامعه ارتقا دهند تا ضمن حفظ آرامش و امنیت زائران، تأثیر معنوی و تمدنی آنها بیش از پیش تقویت شود.
