به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، شهرام احمدی درباره مهمترین محورهای سیزدهمین کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا که چهارشنبه ۱۲ آذر ماه به ریاست جعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهوری برگزار شد، اظهار کرد: در ابتدای این نشست گزارش سازمان حفاظت محیط زیست درباره کیفیت هوای تهران در هفته نخست آذر ارائه شد. سپس سازمان ملی استاندارد گزارشی از کیفیت سوخت در کلانشهر تهران مطرح کرد و در ادامه نیز وضع معاینه فنی خودروها بررسی شد.
وی با اشاره به گزارش ارائهشده از سوی سازمان حفاظت محیط زیست افزود: در این گزارش اعلام شده بود نیروگاههای ری و پرند در هفته نخست آذر از سوخت مایع استفاده کردهاند؛ در حالی که بر اساس توضیحات نماینده وزارت نفت، نیروگاه ری از ابتدای آبان تاکنون تنها از گاز طبیعی استفاده کرده و هیچگونه سوخت مایعی در این نیروگاه سوزانده نشده است.
مدیرکل بهداشت، ایمنی و محیط زیست وزارت نفت تصریح کرد: همچنین ۸۰ درصد سوخت مصرفی نیروگاه پرند در همین بازه زمانی از طریق گاز طبیعی تأمین شده است و نماینده شرکت برق حرارتی نیز این موضوع را تأیید کرد.
تحویل ۴۲۰ میلیون لیتر مازوت کمسولفور به شبکه نیروگاهی
احمدی با تأکید بر اینکه هیچ سوخت مازوتی به نیروگاههای تهران تحویل نمیشود و تمام سوخت مایع تحویلی نفتگاز است، گفت: ۸۵ درصد نفتگاز تحویلی به نیروگاههای تهران استاندارد یورو دارد که نسبت به پارسال ۸ درصد افزایش نشان میدهد.
وی بیان کرد: در این نشست همچنین، بر کنترل سایر منابع آلودگی همانند استفاده صنایع از سوختهای مناسب، جلوگیری از پسماندسوزی در اطراف تهران، اعمال محدودیت برای ناوگان دیزلی و لزوم معاینه فنی و اجرای قانون برای وسایل نقلیه فاقد معاینه فنی با همکاری وزارت کشور، پلیس راهور و شهرداری تأکید شد.
مدیرکل بهداشت، ایمنی و محیط زیست وزارت نفت اعلام کرد: برای نخستینبار در سال جاری، ۴۲۰ میلیون لیتر مازوت کمسولفور به شبکه نیروگاهی کشور تحویل شده که اثر آن در کاهش آلودگی کلانشهرهای اراک و اصفهان محسوس است.
تأیید کیفیت سوخت و تدوین پروتکل مشترک
احمدی درباره کیفیت سوخت عرضهشده برای ناوگان حملونقل اظهار کرد: بررسیها نشان میدهد میزان سولفور و آروماتیکهای بنزین و پارامترهای نفتگاز کاملاً منطبق با استانداردهای یورو است. گزارش سازمان ملی استاندارد نیز نشان میدهد اختلاف میان پارامترهای کیفی سوخت و نتایج آنالیزهای روتین وزارت نفت جزئی است.
وی تصریح کرد: در این نشست مقرر شد نمایندگان وزارت نفت، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد پروتکل مشترکی برای نحوه نمونهبرداری و انجام آزمونها تدوین کنند.
