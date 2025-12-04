تولید برق از بیوگاز در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، عباس مصرزاده مدیرعامل فاضلاب تهران در نشست خبری پرحاشیه بیست و یکمین نمایشگاه صنعت آب گفت: طرح فاضلاب تهران همزمان با لوله کشی از سال ۱۳۳۰ مطرح بود در آن زمان با مشکلاتی مواجه شد و از سال ۱۳۷۴ آغاز به کار کرد.

وی ادامه داد: از سال ۱۳۷۴ با آغاز این طرح پیش بینی شده تا سال ۱۴۱۰ به پایان برسد زیرا بزرگ‌ترین پروژه زیست محیطی خاورمیانه به شمار می‌آید.

مصرزاده اضافه کرد: امروز ۹۳ درصد از طرح خطوط فاضلاب را اجرایی کردیم و وبیش از ۷۶۰۰ کیلومتر از این طرح اجرایی و ۶۰۰ کیلومتر باقی مانده است و ۸۰ درصد از جمعیت تهران از خدمات دفع فاضلاب برخوردارند.

وی با اشاره به اینکه در دونقطه جنوب و جنوب غرب تهران قرار بر احداث تصفیه خانه بود، خاطر نشان کرد: با تکمیل فاضلاب ۸۵۰ میلیون متر مکعب پساب در سال تولید می‌شود به طوری که در سال گذشته ۴۰۰ میلیون متر مکعب پساب تولید و وارد مدار شده است پیش بینی می‌شود که این رقم در سال جاری به ۵۰۰ میلیون متر مکعب برسد.

وی ادامه داد: بزرگ‌ترین تصفیه خانه واقع در جنوب شرق تهران در ابتدای طرح قرار بود دو تصفیه خانه تعبیه شود سپس تصمیم بر این شد که ۵ تصفیه خانه در داخل و خارج شهر احداث‌شود اما در بازنگری‌های انجام شده تصمیم بر احداث ۸ تصفیه خانه شد.

به گفته وی بزرگ‌ترین تصفیه خانه در ۸ فاز برای ۴ میلیون ۳۵۰ هزار نفر طراحی شده است ۲۵۰ میلیون متر مکعب پساب تولید کرده که معادل سد ماملو می‌شود و تا کنون ۶ فاز آن ساخته شده است و فاز ۷ و ۸ معادل سد لتیان یعنی ۸۰ میلیون متر مکعب پساب تولید می‌کند.



وی اضافه کرد: دومین تصفیه خانه بزرگ تهران تصفیه خانه فیروز بهرام است که معادل ۱۹۰ میلیون متر مکعب پساب تولید می‌کند.

مدیرعامل شرکت فاضلاب تهران بیان کرد: اقدامات انجام‌شده در زمینه جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب می‌تواند به مصارف صنعتی و آبیاری کمک کند و از منابع آبی استفاده بهینه کند. همچنین ما از گاز حاصل از فاضلاب برای تولید انرژی استفاده می‌کنیم و سالانه نزدیک به ۵۰ هزار مگاوات برق از این طریق تولید می‌شود.

او تأکید کرد: اقدامات انجام‌شده در راستای پیشگیری از انتشار گازهای گلخانه‌ای و آلودگی محیط زیست بسیار حیاتی است. در صورت عدم استفاده از این گازها، نیاز به ایجاد ۳۰۰۰ هکتار فضای سبز برای تصفیه این آلاینده‌ها وجود داشت.

مصرزاده به تولید کود از فاضلاب نیز اشاره کرد و گفت: ما از دو سال گذشته با همکاری شرکت‌های دانش بنیان، اقدام به تولید کود عالی از فاضلاب کردیم که می‌تواند برای کشاورزی و غنی‌سازی خاک استفاده شود. هدف ما این است که تا سال ۱۴۰۵، ۱۶۰۰ تن کود عالی تولید کنیم.

وی در پایان تأکید کرد: مدیریت منابع آبی در تهران نیازمند توجه جدی است. با توجه به کمبود آب، باید از پساب‌ها به‌طور مؤثر استفاده کنیم و صنایع ملزم به استفاده از آب‌های بازیافتی هستند. انتظار می‌رود که رسانه‌ها در این زمینه مطالبه‌گری جدی داشته باشند تا بتوانیم منابع آب زیرزمینی را حفظ کنیم.