مادران و همسران شهدا وارثان راستین مکتب ایثار هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمود فاضلی نیا ظهر پنج شنبه در مراسم تکریم مادران و همسران معظم شهدا سالروز وفات حضرت ام البنین (س) که در حسینیه الزهرا ناحیه مشگینشهر برگزار شد، اظهار کرد: مادران و همسران شهدا، وارثان راستین این مکتب ایثارند و حماسهآفرینیهای آنان در حفظ آرمان شهدا، ادامهدهنده راه مقاومت و شهادت است.
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه مشگینشهر اشاره به ولایتمداری حضرت عباس (ع) که یکی از برجستهترین ویژگیهای ایشان است، افزود: حضرت عباس (ع) به عنوان الگویی کامل برای همه شیعیان و آزادگان جهان میدرخشد و ایشان با تمام وجود مطیع و فرمانبردار امام زمان خویش، حضرت اباعبدالله الحسین (ع) بودند. این اطاعت، اطاعتی کورکورانه نبود، بلکه بر پایه شناخت عمیق، ایمان راسخ و عشقی خالصانه به امامت و ولایت استوار بود.
وی با اشاره به این که حضرت امّالبنین (س) به عنوان مادر چهار شهید (حضرت عباس، عبدالله، جعفر و عثمان (ع) در واقعه کربلا، نمادِ والای صبوری، ایمان راسخ، فداکاری و تربیت شهیدپرور است، افزود: حضرت ام البنین (س) نه تنها در تربیت فرزندانی سرفراز و وفادار به امام زمان خویش موفق بودند، بلکه پس از شهادت آنان، با عزتی کمنظیر بر مصیبتهای بزرگ صبر کردند و هرگز دین و آرمان فرزندانشان را به خطر نینداختند.
در ادامه سرهنگ نریمان حیدری فرمانده سپاه ناحیه مشگین شهر با بیان اینکه در شهرستان مشگین شهر ۱۱ مادر دو شهید داریم که تاریخچه درخشان در دفاع از انقلاب دارد، افزود: این تکریمها سپاس نمادین و ادای احترام است به کسانی که بزرگترین ثمره زندگی خود را برای دفاع از ارزشها تقدیم کردهاند، در حالی که همگان معترف هستند هیچ چیز نمیتواند جای خالی آن عزیزان را پر کند.
وی به نقش بیبدیل این بانوان در تداوم راه شهیدان و پاسداری از ارزشهای انقلابی و دینی تأکید کرد.
در ادامه مراسم، با اهدای لوحتقدیر و هدایایی، از تعدادی از مادران و همسران شهید حاضر در جلسه تجلیل و سفره احسان بر پا شد.
