خیابان ۴۵ متری مشگین شهر بهره برداری می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد کیخسروی عصر یکشنبه در بازدید از خیابان ۴۵ متری مشگین شهر گفت: پروژه احداث خیابان ۴۵ متری شهرستان مشگین شهر با اعتبار ۳۹۵ میلیارد ریال در حال احداث است و طی روزهای آینده به بهره برداری می‌رسد.



وی افزود: این پروژه به مساحت هفت هزار و ۴۰۰ مترمربع زیرسازی شده است.



مدیرکل بنیاد مسکن اردبیل گفت: عملیات‌های خیابان ۴۵ متری مشگین شهر به مساحت‌های ۱۱۰ هزار مترمکعب خاک برداری، ۲۰ هزار مترمکعب خاک ریزی، ۱۲ هزار مترمکعب زیراساس، ۱۲ هزار مترمکعب اساس یک هزار و ۴۰۰ متر طول جدول گذاری انجام شده است.



کیخسروی خاطرنشان کرد: این پروژه که از اسفند ماه سال گذشته با کارفرمایی شهرداری مشگین شهر و با پیمانکاری بنیاد مسکن استان اردبیل آغاز به کار کرده بود تا اواخر آذر ماه به اتمام می‌رسد.