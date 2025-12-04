به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی شیرازی پیش ازظهر پنجشنبه در همایش تخصصی نهج‌البلاغه با درود به ارواح مطهر شهدای استان و شهدای انتظامی کشور، از حضور خانواده معظم شهدا به‌عنوان زینت‌بخش این نشست قدردانی کرد.

وی همچنین از فرماندهی انتظامی استان، عوامل اجرایی همایش، قاری، مداح و گروه سرود که اشعار آنان مزین به نام شهدای مدافع حرم و جنگ اخیر بود، تقدیر کرد.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با اشاره به هم‌زمانی همایش با روز حضرت ام‌البنین (س) این تقارن را مایه برکت دانست و از پیام آیت‌الله جوادی آملی، حضور نماینده ولی‌فقیه در استان، امام‌جمعه ساری، استاندار و سایر مسئولانی که از برنامه حمایت کردند تشکر کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با استناد به آیه ۱۲۴ سوره بقره، امامت را منصبی الهی و نیازمند عبور از آزمون‌های بزرگ دانست و افزود: امیرالمؤمنین علی (ع) قرآنِ عملی و مجری تمام دستورات الهی است.

وی با یادآوری اینکه نهج‌البلاغه شامل ۲۴۱ خطبه، ۷۹ نامه و ۴۵۰ حکمت است، خاطرنشان کرد: نهج‌البلاغه تفسیر قرآن و کتابی جامع برای هدایت جامعه بشری در سیاست، اقتصاد، تقوا، عرفان، فلسفه، خداشناسی و کلام است.

حجت‌الاسلام شیرازی با اشاره به مهجور ماندن نهج‌البلاغه در جامعه تأکید کرد: مطالعه و آموزش نهج‌البلاغه باید در انتظامی، خانواده‌ها، دانشگاه‌ها، مدارس، مراکز فرهنگی، ادارات و شهرک‌ها گسترش یابد.

وی به نمونه‌هایی از دانشمندان غیرایرانی و اهل‌سنت که بارها نهج‌البلاغه را مطالعه کرده‌اند اشاره کرد و گفت: جرج جرداق مسیحی این کتاب را ۲۰۰ بار خوانده، ابن‌ابی‌الحدید برخی خطبه‌ها را هزار بار مرور کرده است؛ اما ما چقدر خوانده‌ایم؟

وی سپس با طرح موضوع نفوذ فرهنگی غرب در دو قرن اخیر گفت: نام‌گذاری سبک زندگی مصرف‌گرا و تجمل‌محور امروز ما ریشه در فرهنگ غرب دارد. راه نجات، بازگشت به فکر علی بن ابی‌طالب و انس با نهج‌البلاغه است.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا توصیه کرد هر فرد روزانه حداقل یک صفحه از ترجمه نهج‌البلاغه را مطالعه کند.

حجت‌الاسلام شیرازی با قدردانی از فرماندهی فراجا و مسئولان عقیدتی سیاسی برای اولویت دادن به نهج‌البلاغه افزود: هرجا تدابیر ولایت اجرا شد، نتیجه آن عزت و پیشرفت بود و هرجا فاصله گرفتیم دچار خسارت شدیم.» وی بخشی از مشکلات اقتصادی را ناشی از اجرا نشدن تدابیر رهبری دانست.

وی همچنین بر جریان یافتن فرهنگ شهید در همه عرصه‌های جامعه تأکید کرد و شهدا را «چراغ راه زندگی» دانست که باید مسیر را برای مردم روشن کنند. او حضور در مجالس امام حسین (ع) را عامل روشنی دل و ماندگاری انسان در مسیر حق برشمرد.

در پایان، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با دعا برای توفیق عمل به قرآن و نهج‌البلاغه و جلب رضایت امام زمان (عج)، از همه شرکت‌کنندگان در نشست قدردانی کرد.