علیاکبر صوفی، در گفتگو با خبرنگارمهر، در حاشیه مراسم نخستین همایش تخصصی نهجالبلاغه در غرب استان تهران، گفت: پیروزی نیروی انتظامی در جنگ ۱۲ روزه نتیجه شکست دشمن و همبستگی و اتحاد مردم در حمایت از نظام و ولایت بود. این شکست مهمتر از هر موفقیت نظامی بود.
وی افزود: انس با قرآن، نهجالبلاغه و ولایتمداری، ما را در تراز نظام اسلامی قرار داده و باید همیشه در حرکت باشیم تا به قلهای برسیم که در رکاب امام زمان (عج) سرباز باشیم.
صوفی با اشاره به اهمیت نهجالبلاغه، گفت: این کتاب سبک زندگی است و همانند قرآن میتواند راهنمای زندگی موفق در ابعاد فردی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی باشد. انس با این کتاب، توفیق و سعادت بیشتری در زندگی به همراه دارد.
