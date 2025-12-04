ساحل گناوه پاکسازی شد

زینت اسماعیلی در حاشیه اجرای این برنامه در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساحل بندر گناوه با حضور اعضای انجمن روانشناسی دانشگاه پیامنور گناوه، گروهی از فعالان و دوستداران محیطزیست و با همکاری شهرداری گناوه در اقدامی داوطلبانه برای همیاری با پاکبانان، پاکسازی شد.
رئیس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان گناوه افزود: این برنامه به مناسبت روز جهانی خاک (۵ دسامبر) و با هدف گسترش فرهنگ حفاظت از طبیعت و تشویق شهروندان به مشارکت در نگهداری سواحل انجام شد.
وی گفت: در این برنامه، داوطلبان با جمعآوری زبالههای رها شده در نوار ساحلی بر ضرورت مسئولیتپذیری اجتماعی و تداوم اجرای چنین طرحهایی تأکید کردند.
رئیس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان گناوه ضمن قدردانی از حضور فعال جوانان و گروههای مردمی، نقش آنان را در حفاظت از محیطزیست مهم و اثرگذار دانست و افزود: همراهی مردم در برنامههای زیستمحیطی میتواند به حفظ و زیباسازی سواحل کمک شایانی کند.
وی از شهروندان و مسافران خواست با حضور مستمر در طرحهای پاکسازی، در حفاظت از سواحل و صیانت از زیبایی طبیعی منطقه سهیم باشند.
توزیع کیسه زباله بین مسافران در ساحل
وی همچنین از اجرای طرح هفتگی توزیع کیسه زباله میان مسافران و گردشگران مستقر در ساحل گناوه خبر داد و گفت: این اقدام هر چهارشنبه انجام میشود تا گردشگران در جمعآوری پسماندهای خود مشارکت داشته باشند.
نصب بنرهای اطلاع رسانی
وی همچنین از نصب بنرهای اطلاع رسانی به منظور جلوگیری از ریختن پسماند در خور گناوه توسط کارگروه مدیریت پسماند شهرستان در محدوده خور این بندر خبر داد و گفت: در راستای فرهنگسازی و افزایش آگاهی شهروندان، با همکاری اعضای کارگروه مدیریت پسماند شهرستان گناوه بنرهای اطلاعرسانی نصب شد و از همه مسافران، گردشگران، ملوانان و شهروندان درخواست میشود زبالههای خود را حتماً در مخازن تعیینشده قرار دهند و از رهاسازی هرگونه پسماند در محیطزیست دریایی خودداری کنند.
وی با تأکید بر ضرورت مشارکت عمومی در صیانت از دریا افزود: ریختن زباله در سواحل، اسکلهها و دریا علاوه بر تهدید گونههای دریایی، سیمای گردشگری گناوه را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
رئیس اداره محیطزیست گناوه با بیان اینکه دریای گناوه سرمایه مشترک ما و حفظ آن تنها با همکاری همگانی ممکن است بیان کرد: امیدواریم با همراهی مردم و گردشگران بتوانیم ساحل و دریا را پاک و ایمن برای نسلهای آینده نگه داریم.
