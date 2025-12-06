خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- سعید رضایی: ناترازی برق، مهمان ناخوانده‌ای بود که سال‌ها است در فصل گرم بر زندگی مردم سایه می‌اندازد؛ چالشی که ریشه‌هایش در رشد مصرف، فرسودگی نیروگاه‌ها، افزایش صنایع، تغییرات اقلیمی و وابستگی سنگین تولید برق به گاز نهفته است.

ناترازی برق طی سال‌های اخیر به یکی از چالش‌های جدی زندگی روزمره مردم و فعالیت‌های اقتصادی تبدیل شده است. خاموشی تنها یک قطع ساده روشنایی نیست؛ اختلالی است که ریتم زندگی خانوارها، فعالیت واحدهای تولیدی، پایداری مراکز درمانی، برنامه‌ریزی کارگاه‌ها، شبکه‌های ارتباطی، کشاورزی و حتی امنیت غذایی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

بسیاری از صنایع انرژی‌بر برای حفظ کیفیت تولید وابسته به برق پایدار هستند و افت ولتاژ یا قطع برق، به معنای توقف خط تولید، افزایش هزینه‌ها و کاهش بهره‌وری است.

مصرف برق کشور پیوسته رشد کرده اما توسعه نیروگاه‌ها و زیرساخت‌های تولید و انتقال با این سرعت همراه نشده است. بخش عمده‌ای از نیروگاه‌های موجود نیز فرسوده‌اند و راندمان پایین‌تری نسبت به استانداردهای روز دارند.

ناترازی برق، نتیجه سال‌ها فاصله میان برنامه‌ریزی و نیاز واقعی کشور است؛ فاصله‌ای که اگر جبران نشود، هر سال بزرگ‌تر می‌شود. دستیابی به برق پایدار نیازمند سرمایه‌گذاری گسترده، توسعه نیروگاه‌های جدید، افزایش سهم انرژی‌های پاک و به‌روزرسانی شبکه سراسری است؛ مسیری که تنها با نگاه آینده‌نگر و تصمیم‌های راهبردی قابل عبور خواهد بود.

درست در دل همین نگرانی‌ها، امیدی آرام اما جدی در حال قد کشیدن است؛ امیدی بر پایه برق پاک، پایدار و بلندمدت. امیدی که نامش انرژی هسته‌ای است؛ مسیری که کشورهای بزرگ دنیا با سرعتی دوباره به آن بازگشته‌اند و ایران نیز آن را به‌عنوان یک گزینه راهبردی برای گذر از ناترازی در دستور کار قرار داده است.

امید از دل انرژی پاک بیرون می‌زند

کارشناس باسابقه صنعت برق در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه آینده برق ایران بدون انرژی هسته‌ای کامل نمی‌شود اظهار کرد: امنیت انرژی یعنی خیالت راحت باشد که چراغ خانه، موتور کارخانه، چراغ بیمارستان و سیستم‌های حیاتی کشور حتی برای یک لحظه خاموش نمی‌شود.

باید یک منبع ثابت و پایدار وجود داشته باشد که همیشه و در هر شرایطی برق تولید کند و در نقشه انرژی جهان، این منبع همان انرژی هسته‌ای است کامران سعادتی اضافه کرد: این امنیت در ایران، سال‌ها است که زیر فشار مصرف فزاینده و ظرفیت محدود تولید و انتقال قرار دارد.

وی ادامه داد: ما نمی‌توانیم هر سال چند هزار مگاوات مصرف اضافه کنیم ولی تولید را با همان سرعت بالا ببریم. یک جا در این معادله گره می‌افتد. این همان جایی است که ناترازی رخ می‌دهد.

سعادتی وقتی به آینده نگاه می‌کند، راه‌حل را در تنوع‌بخشی به منابع می‌بیند؛ به‌ویژه منابع پاک. انرژی خورشیدی و بادی در ایران ظرفیت بالایی دارند، اما این منابع به تنهایی توان تأمین بار پایه کشور را ندارند.

وی بیان کرد: برق خورشیدی شب‌ها تولید نمی‌شود و برق بادی با تغییرات جوی بالا و پایین می‌رود. به همین دلیل باید یک منبع ثابت و پایدار وجود داشته باشد که همیشه و در هر شرایطی برق تولید کند. در نقشه انرژی جهان، این منبع همان انرژی هسته‌ای است.

کارشناس حوزه انرژی تاکید می‌کند: نیروگاه هسته‌ای، برخلاف حرارتی‌ها، با سوخت اندک می‌تواند ماه‌ها بدون توقف برق پایدار تولید کند و مهم‌تر از آن این‌که تولید آن تقریباً بدون آلایندگی است.

سعادتی می‌گوید که اگر بخواهیم آینده زیست‌پذیرتری بسازیم و بار آلودگی‌ها را از دوش شهرها برداریم، نگاه به انرژی‌های پاک اجتناب‌ناپذیر است. حتی اگر ناترازی برق هم نداشتیم، باز هم برای حفظ سلامت زیست‌محیطی و کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی مجبور بودیم به سمت انرژی هسته‌ای برویم.

توسعه نیروگاه‌های اتمی در بوشهر

نام بوشهر همچون نقطه‌ای کلیدی در حوزه انرژی پاک قرار گرفته است؛ واحد اول نیروگاه اتمی بوشهر سال‌ها است هزار مگاوات برق تولید می‌کند؛ رقمی که برای شبکه سراسری برق ایران قابل توجه است، اما کافی نیست.

شبکه برق ایران یکپارچه است و تولید هر نقطه، در تمام نقاط کشور اثر می‌گذارد. با این حال، آنچه امروز نیاز است، نه یک نیروگاه هسته‌ای، بلکه مجموعه‌ای از نیروگاه‌هاست؛ زنجیره‌ای از تولید پایدار در قالب فناوری نوین.

ساخت ۲ واحد جدید نیروگاه هسته‌ای در بوشهر قدمی مهم در مسیر درست است؛ قدمی برای امیدآفرینی. این ۲ واحد در سال‌های آینده می‌توانند سهم قابل توجهی از نیاز کشور را برطرف کنند و به کاهش فشار روی شبکه کمک کنند.

تولید برق هسته‌ای در بوشهر ۳ برابر می‌شود

رئیس نیروگاه هسته‌ای بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نیروگاه‌های هسته‌ای نقش مهمی در تولید انرژی پاک دارند و در بوشهر شاهد توسعه تولید برق از طریق نیروگاه هسته‌ای هستیم.

رضا بنازاده با اشاره به ظرفیت هزار مگاواتی واحد نخست نیروگاه هسته‌ای بوشهر خاطرنشان کرد: این واحد هم اکنون با ظرفیت کامل در حال تولید برق و تحویل آن به شبکه سراسری است.

وی با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته برای افزایش تولید انرژی هسته‌ای از ساخت ۲ واحد جدید نیروگاه هسته‌ای جدید در بوشهر خبر داد که هر یک داری ظرفیت هزار و ۵۷ مگاوات هستند.

امید در دل مردم با برق پاک و پایدار

در روایت زندگی امروز مردم ایران، برق دیگر فقط یک نیاز نیست؛ مردم می‌بینند به‌جای اقدامات موقتی، راه‌حل‌های پایدار دنبال می‌شود. توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای نه یک طرح کوتاه‌مدت، بلکه یک تصمیم نسل‌ساز است. تصمیمی که از امروز آغاز شده تا آینده‌ای بدون ترس از خاموشی بسازد.

زن جوانی که صاحب یک کارگاه کوچک بسته‌بندی مواد غذایی است، می‌گفت: تنها تا وقتی می‌توانم کارگر بگیرم و بازارم را توسعه بدهم که خیالم از برق راحت باشد.

او نمی‌دانست نیروگاه هسته‌ای چگونه کار می‌کند، اما می‌دانست هر مقدار تولید برق پایدارتر باشد، زندگی او و امثال او بهتر خواهد بود.

این ساده‌ترین زبان مردمی است که در قلب شبکه برق زندگی می‌کنند؛ زبانی بی‌تعارف که نشان می‌دهد امنیت انرژی چه‌قدر مستقیم بر رفاه اثر می‌گذارد.

توسعه برق هسته‌ای مثل ساخت یک پل است؛ پلی که ما را از وضع موجود به آینده‌ای مطمئن‌تر می‌رساند. آینده‌ای که در آن ناترازی مفهومی قدیمی باشد، نه تهدیدی تکرارشونده.

آینده‌ای است که نورش خاموش نمی‌شود

پژوهشگر انرژی‌های پاک در گفتگو با خبرنگار مهر ظهر کرد: کاهش ذخایر سوخت‌های فسیلی و روند رو به پایان‌بودن این منابع، یکی از جدی‌ترین هشدارهای عصر حاضر است.

محمد مهران‌فر اضافه کرد: نفت، گاز و زغال‌سنگ طی میلیون‌ها سال شکل گرفته‌اند اما در چند دهه اخیر با سرعتی بسیار بیشتر از ظرفیت تجدیدشان مصرف شده‌اند. ادامه این مسیر نه‌تنها امنیت انرژی کشورها را تهدید می‌کند بلکه هزینه‌های زیست‌محیطی سنگینی مانند آلودگی هوا، گرمایش زمین و تخریب منابع طبیعی به همراه دارد.

وی بیان کرد: اتکا به این منابع محدود، آینده‌ای پایدار برای تولید انرژی فراهم نمی‌کند. به همین دلیل، جهان به سمت انرژی‌های نو و پاک حرکت کرده است؛ انرژی‌هایی که برخلاف سوخت‌های فسیلی تجدیدپذیرند، آثار مخرب زیست‌محیطی ندارند و می‌توانند پشتوانه‌ای بلندمدت برای امنیت انرژی باشند.

مهرانفر تصریح کرد: انرژی خورشیدی، بادی، زمین‌گرمایی و به‌ویژه انرژی هسته‌ای به‌عنوان منابع قابل اتکا، ظرفیت تأمین پایدار برق را فراهم می‌کنند و کشورها را در برابر نوسانات بازارهای جهانی و شوک‌های انرژی مقاوم‌تر می‌سازند.

وی گفت: برای ایران نیز گذار از اتکای گسترده به سوخت‌های فسیلی یک ضرورت است؛ ضرورتی که هم به‌خاطر محدودیت منابع و هم به‌دلیل نیاز روزافزون به برق پایدار باید جدی گرفته شود. آینده انرژی در گرو توسعه فناوری‌های نو، سرمایه‌گذاری در انرژی‌های پاک و برنامه‌ریزی منسجم برای پشتیبانی از نسل‌هایی است که باید از امنیت و پایداری انرژی مطمئن باشند.

ایرانِ آماده برای عبور از ناترازی

در آینده‌ای نه‌چندان دور، شاید مردم دیگر نگران ذخیره سوخت، نگران گرمای شدید، نگران خاموشی کارخانه یا نگران خاموش شدن دستگاه‌های حیاتی نباشند. شاید فرزندان ما روزی از ما بپرسند که چرا برق در گذشته این‌قدر دغدغه بود؛ همان‌طور که امروز کسی نمی‌پرسد آب لوله‌کشی از کجا آمده است.

امروز بوشهر با واحد نخست فعال و دو واحد جدید در حال ساخت، پیشانی این تحول است. اما روایت ملی انرژی هسته‌ای، فراتر از مرزهای یک استان است؛ روایتی متعلق به تمام ایران. ایرانِ نیازمند امنیت برق، ایرانِ امیدوار به آینده‌ای پاک‌تر، ایرانِ آماده برای عبور از ناترازی.

روشنایی فردای ایران، نیازمند تصمیم‌هایی است که امروز گرفته می‌شود. و انرژی هسته‌ای یکی از همان تصمیم‌های بزرگ است؛ تصمیمی که آینده را روشن‌تر می‌کند، نه فقط برای شهرهای بزرگ، بلکه برای تمام خانه‌های ایرانی که زیر سقف این سرزمین زندگی می‌کنند.