۱۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۲۰

مراسم بزرگداشت مادران شهدای دوراهک برگزار شد

بوشهر- همزمان با سالروز وفات حضرت ام‌البنین سلام الله علیها و روز تکریم مادران و همسران شهدا، ششمین بزرگداشت مادران شهدای شهر دوراهک توسط پایگاه مقاومت بسیج خواهران سمیه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، زینب عالی‌پور ظهر پنجشنبه در حاشیه مراسم بزرگداشت مادران شهدای شهر دوراهک در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: هدف از برگزاری چنین مراسمی این است که اعلام کنیم ما قدردان فداکاری مادرانی هستیم که با الگوگیری از زندگی حضرت ام‌البنین (س)، عزیزترین سرمایه خود را در راه اسلام و انقلاب تقدیم کردند.

فرمانده پایگاه بسیج خواهران سمیه دوراهک با اشاره به اهمیت نقش مادران در جامعه امروز گفت: مادران مسئولیت سنگینی در تربیت نسل امروز و آینده کشور بر دوش دارند؛ نسلی که آینده‌ساز ایران است و باید با معرفت، ایمان و روحیه مسئولیت‌پذیری تربیت شود.‌

عالی‌پور با قدردانی از همکاری بسیج حوزه جندالله، شورا و شهرداری دوراهک و هیأت امنای حسینیه حضرت اباالفضل (ع) در برگزاری این مراسم افزود: از همراهی و تلاش همه عزیزانی که برای برگزاری شایسته این مراسم زحمت کشیدند، به‌ویژه خواهران بسیجی پایگاه سمیه که با تمام توان پای کار بودند، صمیمانه تشکر می‌کنم.

وی یادآور شد: امسال برای ششمین سال متوالی بزرگداشت مادران شهدای شهر دوراهک برگزار شد که امیدواریم سال‌های آینده نیز این برنامه تداوم داشته باشد.

