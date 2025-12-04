مراسم بزرگداشت مادران شهدای دوراهک برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، زینب عالیپور ظهر پنجشنبه در حاشیه مراسم بزرگداشت مادران شهدای شهر دوراهک در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: هدف از برگزاری چنین مراسمی این است که اعلام کنیم ما قدردان فداکاری مادرانی هستیم که با الگوگیری از زندگی حضرت امالبنین (س)، عزیزترین سرمایه خود را در راه اسلام و انقلاب تقدیم کردند.
فرمانده پایگاه بسیج خواهران سمیه دوراهک با اشاره به اهمیت نقش مادران در جامعه امروز گفت: مادران مسئولیت سنگینی در تربیت نسل امروز و آینده کشور بر دوش دارند؛ نسلی که آیندهساز ایران است و باید با معرفت، ایمان و روحیه مسئولیتپذیری تربیت شود.
عالیپور با قدردانی از همکاری بسیج حوزه جندالله، شورا و شهرداری دوراهک و هیأت امنای حسینیه حضرت اباالفضل (ع) در برگزاری این مراسم افزود: از همراهی و تلاش همه عزیزانی که برای برگزاری شایسته این مراسم زحمت کشیدند، بهویژه خواهران بسیجی پایگاه سمیه که با تمام توان پای کار بودند، صمیمانه تشکر میکنم.
وی یادآور شد: امسال برای ششمین سال متوالی بزرگداشت مادران شهدای شهر دوراهک برگزار شد که امیدواریم سالهای آینده نیز این برنامه تداوم داشته باشد.
