استانداری: ۶۵ درصد اتباع خارج شده از تهران خودمعرف بودند

به گزارش خبرنگار مهر، وحید گلی‌کانی، در نشست بررسی مسائل حوزه اتباع در دماوند با اشاره به اهمیت ساماندهی اتباع اظهار کرد: پس از جنگ ۱۲ روزه، موضوع اتباع به یکی از مهم‌ترین مسائل استان تبدیل شده و تمامی برنامه‌ریزی‌ها در این حوزه با محوریت بازگشت محترمانه اتباع غیرمجاز و ساماندهی اتباع مجاز انجام می‌شود.

وی با اشاره به آمار خروج اتباع غیرمجاز از استان تهران افزود: تاکنون بیش از ۵۰۰ هزار تبعه غیرمجاز از سطح استان خارج شده‌اند که حدود ۶۵ درصد از این افراد به صورت خودمعرف و داوطلبانه بازگشت داشته‌اند.

سرپرست اداره‌کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران بر استفاده از سامانه «سیام» در فرآیند شناسایی و راستی‌آزمایی اتباع غیرمجاز تأکید کرد و گفت: نیروهای انتظامی باید در روند جمع‌آوری اتباع از این سامانه استفاده کنند تا فرآیند خروج با سرعت بیشتری انجام شده و از اتلاف وقت جلوگیری شود.

گلی‌کانی با اشاره به موضوع اشتغال اتباع خاطرنشان کرد: ادارات کار موظف هستند با افزایش بازرسی‌ها، اولویت اشتغال را به نیروی کار ایرانی داده و از به‌کارگیری اتباع غیرمجاز جلوگیری کنند.

وی در ادامه به موضوع آموزش نیز اشاره کرد و افزود: با بازگشت محترمانه اتباع غیرمجاز، ظرفیت فضاهای آموزشی استان افزایش یافته و بخشی از دغدغه‌های دولت در حوزه آموزش کاهش پیدا کرده است.

سرپرست اداره‌کل امور اتباع استانداری تهران همچنین از راه‌اندازی سامانه تلفنی ۱۴۳۸ در استان تهران خبر داد و گفت: شهروندان می‌توانند از طریق این سامانه گزارش‌های خود درباره وضعیت اتباع غیرمجاز را ثبت کنند و فرمانداران نیز موظف به پیگیری و عملیاتی کردن این گزارش‌ها هستند.

این نشست با حضور مسئولان استانی و شهرستانی و با هدف افزایش هم‌افزایی دستگاه‌ها، توسعه اقدامات ساماندهی اتباع مجاز و تداوم بازگشت محترمانه اتباع غیرمجاز در شهرستان‌های شرق استان تهران برگزار شد.