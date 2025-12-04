به گزارش خبرنگار مهر، مراسم قرعه‌کشی بیست‌وسومین دوره جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ که به میزبانی مشترک آمریکا، مکزیک و کانادا برگزار خواهد شد، فردا (جمعه ۱۴ آذر ۱۴۰۴) از ساعت ۱۹:۳۰ به وقت تهران در مرکز هنرهای نمایشی جان اف. کندی در شهر واشنگتن برگزار می‌شود.

در این مراسم، ۴۸ تیم حاضر در رقابت‌ها که تاکنون صعود ۴۲ تیم قطعی شده است، حریفان خود را در مرحله گروهی خواهند شناخت.

طبق گزارش، فیفا ریو فردیناند اسطوره فوتبال انگلیس و سامانتا جانسون اجرای اصلی مراسم را بر عهده خواهند داشت. همچنین چهار چهره نامدار ورزش دنیا شامل تام بردی (فوتبال آمریکایی)، شکیل اونیل (بسکتبال)، آرون جاج (بیسبال) و وین گرتزکی (هاکی روی یخ) وظیفه خارج کردن گوی‌ها از چهار گلدان قرعه‌کشی را بر عهده خواهند داشت.

ژولین ناگلزمان، سرمربی تیم ملی آلمان نیز ساعاتی پیش با اشاره به نزدیک شدن زمان قرعه‌کشی تأکید کرده بود: «اکنون می‌توانیم هیجان را در وجودمان حس کنیم.»

نحوه سیدبندی تیم‌ها



این دوره نخستین جام جهانی با حضور ۴۸ تیم است و تیم‌ها در ۱۲ گروه چهار تیمی قرار خواهند گرفت. طبق آخرین رده‌بندی فیفا، چهار گلدان قرعه‌کشی به‌صورت مساوی و بر اساس جایگاه تیم‌ها در رنکینگ تنظیم شده است.



* گلدان یک شامل سه کشور میزبان (آمریکا، کانادا و مکزیک) و ۹ تیم برتر رده‌بندی فیفا خواهد بود.

* تیم‌های بعدی مطابق جایگاهشان در رده‌بندی جهانی در گلدان‌های دو و سه قرار می‌گیرند.

* گلدان چهارم نیز شامل ۱۲ تیم با رتبه‌های پایین‌تر و تیم‌های حاضر در پلی‌آف‌های یوفا و فیفا خواهد شد.



پیش‌تر اعلام شده بود که نخستین دیدار جام جهانی ۲۰۲۶ در تاریخ ۱۱ ژوئن (۲۱ خرداد ۱۴۰۵) در ورزشگاه آزتکای مکزیکوسیتی برگزار می‌شود و به همین دلیل، مکزیک به‌طور خودکار در گروه A قرار گرفته است. همچنین کانادا دومین بازی رقابت‌ها را برگزار می‌کند و در گروه B جای می‌گیرد؛ آمریکا نیز با برگزاری سومین دیدار، در گروه D خواهد بود. این دو بازی تنها مسابقاتی هستند که در تاریخ ۱۲ ژوئن (۲۲ خرداد) برگزار می‌شوند.

فینال بیست‌وسومین دوره جام جهانی نیز در تاریخ ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۶ (۲۸ تیر ۱۴۰۵) برگزار خواهد شد.

برنامه کامل مسابقات و حضور نمایندگان ایران



یک روز پس از انجام قرعه‌کشی، برنامه کامل بازی‌های جام جهانی منتشر خواهد شد. جانی اینفانتینو رئیس فیفا، به‌همراه جمعی از اسطوره‌های فوتبال، روز شنبه ۱۵ آذر در نشستی ویژه، مسیر تیم‌های راه‌یافته را مورد بررسی قرار خواهند داد. نسخه نهایی برنامه مسابقات پس از مشخص شدن تیم‌های صعودکننده از پلی‌آف‌های فیفا و اروپا در ماه مارس ارائه خواهد شد.



تیم ملی ایران که برای هفتمین بار و چهارمین دوره متوالی در جام جهانی حاضر می‌شود، در سید دوم قرار دارد. امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی، و امید جمالی، مدیر روابط بین‌الملل فدراسیون فوتبال، نمایندگان کشورمان در این مراسم خواهند بود.