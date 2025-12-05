  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۴ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۰۷

بلژیک، نیوزلند و مصر؛

حریفان تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ مشخص شدند

حریفان تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ مشخص شدند

مراسم قرعه کشی مسابقات فوتبال جام جهانی ۲۰۲۶ برگزار شد و طی آن تیم ملی فوتبال ایران به عنوان یکی از تیم های آسیایی که در سید دو قرار داشت حریفان خود را شناخت.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم قرعه کشی رقابت‌های فوتبال جام جهانی ۲۰۲۶ شامگاه جمعه به وقت تهران در واشنگتن برگزار شد و حریفان تیم ملی فوتبال ایران مشخص شدند. امیر قلعه نویی، مهدی محمدنبی و امید جمالی نمایندگان فوتبال ایران در این مراسم بودند.

گروه بندی مسابقات جام جهانی که به میزبانی کشورهای آمریکا، مکزیک و کانادا برگزار می‌شود به شرح زیر است:

گروه A: مکزیک، آفریقای جنوبی، کره جنوبی، برنده پلی آف اروپا

گروه B: کانادا، قطر، سوئیس، برنده پلی آف اروپا

گروه C: برزیل، مراکش، اسکاتلند، هائیتی

گروه D: آمریکا، پاراگوئه، استرالیا، برنده پلی آف

گروه E: آلمان، کوراسائو،ساحل عاج، اکوادور

گروه F: هلند، تونس، ژاپن، پلی آف

گروه G: بلژیک، مصر، ایران، نیوزلند

گروه H: اسپانیا، کیپ ورد، اروگوئه، عربستان

گروه I: فرانسه، سنگال، نروژ، برنده پلی آف آسیا

گروه J: آرژانتین، الجزایر، اتریش، اردن

گروه K: پرتغال، ازبکستان، کلمبیا، برنده پلی آف

گروه L: انگیس، کرواسی، غنا، پاناما

زمان بازی‌های ایران در جام جهانی:

۲۵ خرداد: ایران - نیوزیلند
۳۱ خرداد: ایران - بلژیک
۵ تیر: ایران - مصر

کد خبر 6678992
رضا خسروي

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • علی IR ۲۲:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      53 5
      پاسخ
      چه شانسی داره اردشیر قلعه‌نویی!
    • IR ۲۳:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      34 8
      پاسخ
      با این کادر فنی نمیشه صعود کرد
    • IR ۲۳:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      8 3
      پاسخ
      جای اردن بازم نیوزیلند درج شده که
    • عباس IR ۰۰:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      23 4
      پاسخ
      در گروه j اشتباهی نیوزیلند نوشتین .
    • امیر گفت : IR ۰۳:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      9 1
      پاسخ
      گروه J نگاه کن اشتباه فکر کنم نوشتید
    • IR ۰۳:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      16 4
      پاسخ
      نتایج بازی ها ایران ۲ نیوزیلند ۱ بلژیک ۳ ایران ۱ مصر ۱ ایران ۱
    • شهروند IR ۰۷:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      10 9
      پاسخ
      ایران صعود نمیکنه .
    • محم IR ۱۰:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      8 4
      پاسخ
      گروه آرژانتین نیوزیلند اشتباه زدی
    • فتح اله بیرانوند DE ۱۹:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      2 1
      پاسخ
      ایران سرگروه میشه و برنده بازی ها
    • اسماعیل IR ۲۱:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      2 4
      پاسخ
      ایران یک بلژیک یک ایران دو مصر یک ایران یک نیوزیلندیک
    • محمود DE ۱۴:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      0 0
      پاسخ
      ایران اگه اینطور که تو جام جهانی های قبل جلوی آرژانتین و اسپانیا و پرتقال بازی کرد بازی کنه دو تا برد و به مساوی میگیریم تو دوره مقداتی
    • IR ۲۱:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
      0 0
      پاسخ
      حداقل احمد نور الهی رو بیارین
    • Sina US ۱۶:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      0 0
      پاسخ
      ایران همیشه برنده
      • علی IR ۰۶:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
        0 0
        ایران تو جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ می بازه
    • حسام IR ۰۶:۵۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
      0 0
      پاسخ
      ایران ۳ بازی را میبازه

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها