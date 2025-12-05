حریفان تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم قرعه کشی رقابتهای فوتبال جام جهانی ۲۰۲۶ شامگاه جمعه به وقت تهران در واشنگتن برگزار شد و حریفان تیم ملی فوتبال ایران مشخص شدند. امیر قلعه نویی، مهدی محمدنبی و امید جمالی نمایندگان فوتبال ایران در این مراسم بودند.
گروه بندی مسابقات جام جهانی که به میزبانی کشورهای آمریکا، مکزیک و کانادا برگزار میشود به شرح زیر است:
گروه A: مکزیک، آفریقای جنوبی، کره جنوبی، برنده پلی آف اروپا
گروه B: کانادا، قطر، سوئیس، برنده پلی آف اروپا
گروه C: برزیل، مراکش، اسکاتلند، هائیتی
گروه D: آمریکا، پاراگوئه، استرالیا، برنده پلی آف
گروه E: آلمان، کوراسائو،ساحل عاج، اکوادور
گروه F: هلند، تونس، ژاپن، پلی آف
گروه G: بلژیک، مصر، ایران، نیوزلند
گروه H: اسپانیا، کیپ ورد، اروگوئه، عربستان
گروه I: فرانسه، سنگال، نروژ، برنده پلی آف آسیا
گروه J: آرژانتین، الجزایر، اتریش، اردن
گروه K: پرتغال، ازبکستان، کلمبیا، برنده پلی آف
گروه L: انگیس، کرواسی، غنا، پاناما
زمان بازیهای ایران در جام جهانی:
۲۵ خرداد: ایران - نیوزیلند
۳۱ خرداد: ایران - بلژیک
۵ تیر: ایران - مصر
