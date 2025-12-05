به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی همراه با دو نفر از فدراسیون فوتبال شامل مهدی محمدنبی نایب رئیس فدراسیون و امید جمالی مدیر امور بین الملل وارد واشنگتن شد تا در مراسم قرعهکشی جام جهانی ۲۰۲۶ شرکت کند. فدراسیون بینالمللی فوتبال (فیفا) با انتشار بیانیهای به «رویترز»، از حضور این هیئت در پایتخت آمریکا استقبال کرد.
طبق اعلام فیفا، حضور نمایندگان ایران در آمریکا در حالی صورت گرفته که آمادهسازیها برای برگزاری قرعهکشی و دوره آموزشی تیمها پیش از آغاز رقابتها ادامه دارد. جام جهانی ۲۰۲۶ با حضور ۴۸ تیم به میزبانی ایالات متحده، کانادا و مکزیک برگزار خواهد شد.
پیشتر، ایران اعلام کرده بود ممکن است به دلیل مشکلات مربوط به صدور روادید، در این مراسم شرکت نکند. فدراسیون فوتبال ایران برای ۹ نفر درخواست ویزا داده بود که تنها ۴ مورد آن تأیید شد.
ایالات متحده به دلیل مسائل سیاسی و امنیتی، سالهاست که محدودیتهای سختگیرانهای برای صدور ویزا برای شهروندان ایرانی اعمال میکند.
فیفا در بیانیه خود تأکید کرد: ما از حضور هیئت فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران، از جمله سرمربی تیم ملی اردشیر قلعهنویی، در واشنگتن دیسی برای شرکت در مراسم قرعهکشی نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ و سمینار تیمها استقبال کردیم. تلاش خود را نیز برای موارد مورد نیاز آنها هم میکنیم.
