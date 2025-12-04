  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۲۴

برگزاری رویداد دختران «حاج قاسم» در زابل

برگزاری رویداد دختران «حاج قاسم» در زابل

زابل - اختتامیه رویداد دختران حاج قاسم با حضور جمعی از دختران و بانوان منطقه سیستان در شهر زابل برگزار شد.

دریافت 28 MB
کد خبر 6677866

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها