روز نخست «رویداد تبیان» برای ۳۰۰۰ دانشجو در زاهدان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، روز نخست اولین رویداد بیندانشگاهی تبیان با همکاری نهاد رهبری دو دانشگاه سیستان و بلوچستان و علوم پزشکی زاهدان، با مجموعهای متنوع از برنامههای آموزشی، فرهنگی و ورزشی برگزار شد.
رویداد تبیان، صبح پنجشنبه آغاز و تا شامگاه پنجشنبه ادامه داشت و کارگاههای تخصصی روابط پیش از ازدواج برای ۹۰۰ نفر از دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار شد؛ این همایش با حضور با حضور سجاد کرمانمجد و بیان موضوعاتی همچون مهارت تصمیمگیری، معیارهای انتخاب همسر، مسئولیتپذیری و شناخت مؤلفههای یک زندگی پایدار را به شکلی کاربردی همراه بود.
فضای پرسش و پاسخ در پایان، فرصتی فراهم آورد تا دانشجویان دغدغههای خود را مطرح کنند.
به صورت همزمان در بخش ورزشی نیز دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی در چهار رشته تیراندازی با تپانچه، فوتبال انسانی، لیزرتک و بازیهای واقعیت مجازی رقابتی پرشور را تجربه کردند.
عصر پنجشنبه کلاس مجردها با محوریت موضوع همایش روابط پیش از ازدواج برای ۱۱۰۰ نفر از دانشجویان دختر دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار شد.
همچنین به صورت همزمان در بخش ورزشی نیز دانشجویان ۴۵۰ نفر از پسران دانشگاه علوم پزشکی در چهار رشته تیراندازی با تپانچه، فوتبال انسانی، لیزرتک و بازیهای واقعیت مجازی مسابقات و بازیهای پرشور را تجربه کردند.
برنامههای روز نخست رویداد تبیان با برگزاری مراسم «شبی با شهدا» در سالن کوثر دانشگاه سیستان و بلوچستان و با حضور ۳ هزار نفر از دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان و دانشگاه علوم پزشکی زاهدان به پایان رسید؛ مراسمی با روایتگری محمد اسماعیلیپور که فضایی معنوی و اثرگذار برای بازخوانی حماسههای عاشورا و دفاع مقدس ایجاد کرد و در پایان از خانواده معظم و معزز شهدا تقدیر شد.
