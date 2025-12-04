حذف مدارس کانکسی با ۱۰ دانش آموز در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر پنج شنبه سومین نشست رئیس جمهور با موضوع نهضت عدالت آموزشی در سالن دولت کهگیلویه و بویراحمد در شهر یاسوج برگزار شد.

پیشرفت‌های چشمگیر آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد در دولت جدید

مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد در ابتدای این نشست با یادآوری از خانواده معلم زنده یاد آزیتا نظری، گفت: این خانواده یک مدرسه در روستایی در بخش سرفاریاب ساختند.

ایوب رضایی با بیان اینکه در این استان ۳ هزار و ۸۴ مدرسه، ۹ هزار و ۹۲۱ کلاس درس و ۷۶ هزار دانش آموز وجود دارد، افزود: پیام خوب رئیس جمهور در طرح نهضت مدرسه را خوب درک کردیم و در حال انجام است.

وی تصریح کرد: در راستای نهضت عدالت آموزشی که بخش اول محرومیت زدایی بود، با راهبری استاندار و فرمانداران هر شهرستان انجام شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد از کسب رتبه نخست کشوری در زیرساخت‌های ورزشی، حذف مدارس کانکسی و اجرای برنامه‌های تحول‌آفرین در فرآیند یاددهی و یادگیری خبر داد.

وی تاکید کرد: در حوزه فضاهای ورزشی، سرانه فضای ورزشی استان از ۱.۱ متر مربع به ۱.۲۶ متر مربع افزایش یافته و موفق به کسب رتبه اول کشوری در زیرساخت‌های فضاهای ورزشی در قالب طرح شهید سلیمانی شده‌ایم.

رضایی افزود: همچنین در راستای عدالت آموزشی، تمامی مدارس کانکسی با بیش از ۱۰ دانش‌آموز در استان حذف شده‌اند.

وی به بخش دوم برنامه‌ها با عنوان «کیفیت‌بخشی به فرآیند یاددهی و یادگیری» اشاره کرد و گفت: برگزاری اجتماع‌های یادگیری با هدف توسعه مهارت‌های حرفه‌ای برای ۶۸ درصد معلمان دوره ابتدایی استان، اجرای طرح «جوانه‌ها» با مشارکت ۱۰۰ درصد معلمان ابتدایی برای تحول و توانمندسازی و تبدیل کلاس‌ها به محیط‌های یادگیری پویا و فعال از جمله این اقدامات است.

مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: اجرای الگوی مدرسه برای تحلیل دقیق وضعیت مدارس و شناسایی نیازهای واقعی دانش‌آموزان و معلمان با مشارکت ۴۰ درصد مدیران مدارس، اجرای برنامه تحول در فرآیند یاددهی و یادگیری با هدف ایجاد عدالت آموزشی در قالب طرح سفرهای یادگیری برای ۱۰۰ درصد دبیران دوره متوسطه و اجرای طرح امید برای جلوگیری از تکرار پایه ۱۲۷۷ دانش‌آموز دوره ابتدایی از دیگر برنامه‌های اجراشده است.

وی ابراز کرد: در راستای آشنایی دانش‌آموزان با فناوری‌های نوین، ۱۶ هزار دانش‌آموز دوره متوسطه با هوش مصنوعی در قالب طرح ایران دیجیتال آشنا شده‌اند و پوشش ۹۸.۸۹ درصدی بیمه دانش‌آموزی در دوره ابتدایی محقق شده است.

رضایی گفت: حاصل این اقدامات، حاکم شدن رویکرد علمی، برنامه‌محوری و تفکر پژوهشی در آموزش و پرورش استان، ایجاد رقابت سالم بین مدیران و معلمان، برنامه‌ریزی برای ارتقای شاخص‌های کمی و کیفی، تغییر در شیوه‌های آموزش و به‌کارگیری روش‌های نوین تدریس با مشارکت معلمان و تنوع‌بخشی به محیط‌های یادگیری بوده است.

وی با تقدیر از توجه ویژه دولت به آموزش و پرورش و معلمان گفت: در این دولت همه مؤلفه‌های برنامه درسی از فضا و تجهیزات و محتوا و معلم به صورت هماهنگ دیده می‌شود و امیدواریم توجه ویژه‌تری به معیشت معلمان به ویژه بازنشستگان عزیز که سرمایه‌های کشور هستند، صورت گیرد.