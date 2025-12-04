  1. استانها
حذف مدارس کانکسی با ۱۰ دانش آموز در کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج- مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد گفت: مدارس کانکسی با ۱۰ دانش اموز در این دولت حذف شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر پنج شنبه سومین نشست رئیس جمهور با موضوع نهضت عدالت آموزشی در سالن دولت کهگیلویه و بویراحمد در شهر یاسوج برگزار شد.

پیشرفت‌های چشمگیر آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد در دولت جدید

مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد در ابتدای این نشست با یادآوری از خانواده معلم زنده یاد آزیتا نظری، گفت: این خانواده یک مدرسه در روستایی در بخش سرفاریاب ساختند.

ایوب رضایی با بیان اینکه در این استان ۳ هزار و ۸۴ مدرسه، ۹ هزار و ۹۲۱ کلاس درس و ۷۶ هزار دانش آموز وجود دارد، افزود: پیام خوب رئیس جمهور در طرح نهضت مدرسه را خوب درک کردیم و در حال انجام است.

وی تصریح کرد: در راستای نهضت عدالت آموزشی که بخش اول محرومیت زدایی بود، با راهبری استاندار و فرمانداران هر شهرستان انجام شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد از کسب رتبه نخست کشوری در زیرساخت‌های ورزشی، حذف مدارس کانکسی و اجرای برنامه‌های تحول‌آفرین در فرآیند یاددهی و یادگیری خبر داد.

وی تاکید کرد: در حوزه فضاهای ورزشی، سرانه فضای ورزشی استان از ۱.۱ متر مربع به ۱.۲۶ متر مربع افزایش یافته و موفق به کسب رتبه اول کشوری در زیرساخت‌های فضاهای ورزشی در قالب طرح شهید سلیمانی شده‌ایم.

رضایی افزود: همچنین در راستای عدالت آموزشی، تمامی مدارس کانکسی با بیش از ۱۰ دانش‌آموز در استان حذف شده‌اند.

وی به بخش دوم برنامه‌ها با عنوان «کیفیت‌بخشی به فرآیند یاددهی و یادگیری» اشاره کرد و گفت: برگزاری اجتماع‌های یادگیری با هدف توسعه مهارت‌های حرفه‌ای برای ۶۸ درصد معلمان دوره ابتدایی استان، اجرای طرح «جوانه‌ها» با مشارکت ۱۰۰ درصد معلمان ابتدایی برای تحول و توانمندسازی و تبدیل کلاس‌ها به محیط‌های یادگیری پویا و فعال از جمله این اقدامات است.

مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: اجرای الگوی مدرسه برای تحلیل دقیق وضعیت مدارس و شناسایی نیازهای واقعی دانش‌آموزان و معلمان با مشارکت ۴۰ درصد مدیران مدارس، اجرای برنامه تحول در فرآیند یاددهی و یادگیری با هدف ایجاد عدالت آموزشی در قالب طرح سفرهای یادگیری برای ۱۰۰ درصد دبیران دوره متوسطه و اجرای طرح امید برای جلوگیری از تکرار پایه ۱۲۷۷ دانش‌آموز دوره ابتدایی از دیگر برنامه‌های اجراشده است.

وی ابراز کرد: در راستای آشنایی دانش‌آموزان با فناوری‌های نوین، ۱۶ هزار دانش‌آموز دوره متوسطه با هوش مصنوعی در قالب طرح ایران دیجیتال آشنا شده‌اند و پوشش ۹۸.۸۹ درصدی بیمه دانش‌آموزی در دوره ابتدایی محقق شده است.

رضایی گفت: حاصل این اقدامات، حاکم شدن رویکرد علمی، برنامه‌محوری و تفکر پژوهشی در آموزش و پرورش استان، ایجاد رقابت سالم بین مدیران و معلمان، برنامه‌ریزی برای ارتقای شاخص‌های کمی و کیفی، تغییر در شیوه‌های آموزش و به‌کارگیری روش‌های نوین تدریس با مشارکت معلمان و تنوع‌بخشی به محیط‌های یادگیری بوده است.

وی با تقدیر از توجه ویژه دولت به آموزش و پرورش و معلمان گفت: در این دولت همه مؤلفه‌های برنامه درسی از فضا و تجهیزات و محتوا و معلم به صورت هماهنگ دیده می‌شود و امیدواریم توجه ویژه‌تری به معیشت معلمان به ویژه بازنشستگان عزیز که سرمایه‌های کشور هستند، صورت گیرد.

