آغاز سال تحصیلی ۱۲ هزار کلاس اولی در کهگیلویه و بویراحمد 

به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه مراسم نمادین «جشن شکوفهها» ویژه آغاز سالتحصیلی ۱۴۰۴ ۱۴۰۵ دانشآموزان پایه اول ابتدایی در مدارس دخترانه هجرت و پسرانه هفده شهریور و به طور همزمان در سراسر کشور برگزار و «زنگ شکوفهها» توسط استاندار نواخته شد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد در مراسم «جشن شکوفهها»، با تبریک هفته دفاع مقدس خطاب به معلمان، مدیرکل آموزش و پرورش، معاونان و همه دستاندرکاران این عرصه، گفت: این سال تحصیلی، سالی پر از موفقیت باشد و با برنامهریزی، اقدامات، پیگیری و نظارت خوب، شاهد تحولات مثبت در عرصه آموزش و پرورش استان باشیم.
یدالله رحمانی با تأکید بر اهمیت نیروی انسانی در فرآیند توسعه، اظهار کرد: امروزه موفقیت کشورها نه در گروی کشاورزی یا صنعت بلکه در بهرهمندی از نیروی انسانی توانمند، متخصص و آشنا به علوم و فنون روز است، بنابراین نقش آموزش و پرورش در تربیت و آمادهسازی نسل آینده برای اداره کشور بیبدیل و اساسی است.
وی با بیان اینکه، مکلفیم اهتمام ویژهای برای حل مسائل و مشکلات آموزش و پرورش داشته باشیم، خاطرنشان کرد: تشکیل مستمر جلسات شورای آموزش و پرورش و رصد روزانه پیشرفت طرح نهضت عدالت در احداث فضای آموزشی، در راستای فراهم کردن بستر مناسب برای برخورداری همه دانشآموزان از امکانات آموزشی مطلوب است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه، امروز ۱۲ هزار و ۷۰۰ دانش آموز کلاس اولی، اولین روز سال تحصیلی خود را در این استان آغاز کردند، تأکید کرد: هیچ دانشآموزی، حتی در دورترین نقاط استان، نباید از امکانات و فضای آموزشی مناسب محروم باشد.
وی از مجموعه آموزش و پرورش خواست تا با همکاری، تحولات اساسی در این حوزه ایجاد کنند، ابراز کرد: استانداری و مجموعه مدیران استان، تمامقد از شما حمایت میکنند و در یک سال گذشته نیز سعی کردیم گامهای خوب و اساسی در این مسیر برداریم که نتیجه آن، همدلی و همراهی مثبت ایجاد شده بود.
۱۱۵ مدرسه در طرح نهضت ملی عدالت آموزشی آماده بهره برداری است
رحمانی با اشاره به اجرای طرح نهضت عدالت در فضای آموزشی، بیان کرد: این طرح که از مهمترین طرحهای دولت است در استان از پیشرفت خوبی برخوردار بوده و از مجموع ۱۹۰ مدرسه در دست اجرا، حداقل ۱۱۵ مدرسه آماده بهرهبرداری است که شامل ۵۹ مدرسه کانکسی و ۵۶ مدرسه سنگی میشود و تا پانزدهم مهرماه مورد بهرهبرداری قرار خواهند گرفت.
وی افزود: تعداد ۳۳ مدرسه بنیاد علوی طی این ایام و برخی دیگر تا آذرماه آماده بهره برداری خواهد شد، تنها تعداد اندکی از مدارس، شامل هشت مدرسه بزرگ ۱۲ کلاسه، باقی میماند که با تلاش و همت مسئولان تا اواسط سال آینده به بهرهبرداری میرسند.
رئیس شورای آموزش و پرورش استان، خطاب به دانشآموزان تاکید کرد: شما آیندهسازان این کشور هستید و باید از هم اکنون خود را برای پذیرش مسئولیتهای مدیریتی و تصمیمسازی در سطوح بالای کشور آماده کنید و خانوادهها و ما هم باید شرایطی فراهم کنیم که دانشآموزان هیچ دغدغهای برای آموزش و یادگیری نداشته باشند.
رحمانی از مسئولان آموزش و پرورش خواست در حوزه یادگیری، برنامهها و تحولات خوبی ایجاد کنند که یقیناً با تداوم این مسیر، نقش آفرینی آموزش و پرورش در فرآیند توسعه به تدریج پررنگتر خواهد شد.
