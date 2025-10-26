رسول شیدایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نهضت عدالت آموزشی اظهار کرد: امسال پروژه مهر با دستور رئیس‌جمهور رنگ و بوی متفاوتی گرفته است و با عنوان نهضت عدالت آموزشی در سه محور اصلی دنبال می‌شود تا بی‌عدالتی میان مناطق محروم و برخوردار استان کاهش یابد، این سه محور شامل فضای آموزشی، تجهیزات مدارس و توانمندسازی نیروی انسانی است.

وی افزود: در محور اول، یعنی توسعه فضاهای آموزشی، بحث مردمی بودن تأکید اصلی ماست. سرانه آموزشی استان همدان از میانگین کشوری پایین‌تر است و بیشترین چالش مربوط به شهرستان همدان است؛ در حالی‌که در شهرستان‌های دیگر وضعیت کمی بهتر است.

شیدایی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۱۰۸ پروژه آموزشی در استان در دست اجراست که جزو نظام مسائل آموزش و پرورش همدان محسوب می‌شوند. با همکاری مردم، خیرین مدرسه‌ساز و اداره‌کل نوسازی مدارس، ۴۴ پروژه تا پایان آبان‌ماه آماده بهره‌برداری می‌شود و حدود ۶۵ پروژه دیگر تا پایان سال تحصیلی تکمیل خواهد شد. باقی پروژه‌ها نیز تا پایان سال ۱۴۰۵ با حضور مردم و خیرین به مرحله بهره‌برداری می‌رسد.

مدیرکل آمورش و پرورش استان همدان ادامه داد: محور دوم این نهضت مربوط به تجهیز مدارس است. تلاش داریم همه مدارس حداقل امکانات کمک‌آموزشی را در اختیار داشته باشند تا معلمان بتوانند فناوری‌های نوین آموزشی از جمله نمایش محتوای آموزشی با تلفن همراه یا لپ‌تاپ روی تخته هوشمند را در اختیار دانش‌آموزان قرار دهند.

وی عنوان کرد: در این راستا، طرح ملی تجهیز هنرستان‌ها نیز در دست اجراست و تاکنون حدود ۵۰ درصد دانش‌آموزان متوسطه دوم در رشته‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش ثبت‌نام کرده‌اند. تمرکز ما بر تقویت مهارت‌آموزی است تا اشتغال آینده دانش‌آموزان تضمین شود.

وی افزود: محور سوم نهضت عدالت آموزشی ارتقای کیفیت آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی است. در این محور دو برنامه اصلی اجرا می‌شود؛ نخست مدیریت آموزشگاهی با عنوان طرح مدرسه تراز که سال گذشته در ۱۰ درصد مدارس متوسطه انجام شد و امسال در ۵۰ درصد مدارس متوسطه و تمام مدارس ابتدایی اجرا می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان با اشاره به مدارس تراز بیان کرد: مدرسه تراز به این معناست که تمامی کنشگران آموزشی از دانش‌آموز، معلم و مدیر گرفته تا اولیا و نهادهای محلی مانند مسجد و بسیج در برنامه‌ریزی مدرسه مشارکت دارند و مدرسه به کانون تربیتی محله تبدیل می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در کنار طرح مدرسه تراز، دو طرح توانمندسازی دیگر نیز اجرا شده است؛ نخست طرح اجتماعات یادگیری در مدارس ابتدایی و طرح شمیم در مدارس متوسطه. در این طرح‌ها معلمان دارای شرایط کاری مشابه در گروه‌های علمی منسجم قرار می‌گیرند تا تجربیات آموزشی خود را به اشتراک بگذارند و از هم آموزی و باهم‌آموزی بهره‌مند شوند.

وی افزود: برای معلمان متوسطه طرح سفر یادگیری در حال اجراست که روش‌های نوین تدریس را آموزش می‌دهد؛ و برای معلمان ابتدایی، طرح توان برنامه‌ریزی شده است تا حتی نحوه چیدمان میز و صندلی دانش‌آموزان و مدیریت فضای کلاس را در مسیر یادگیری بهینه‌سازی کند. این طرح‌ها که از تابستان آغاز شده‌اند همچنان ادامه دارند تا آموزش و پرورش به گفتمان مشترک میان معلمان تبدیل شود.

۱۳ هزار معلم و ۳۹۰۰ نیروی اجرایی در مدارس استان فعال‌اند؛ کمبود نیرو ۵۰۰ کلاس کمتر از سال گذشته

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان با اشاره به تعداد معلمان عنوان کرد: در خصوص ساماندهی نیروی انسانی، اکنون حدود ۱۳ هزار معلم و ۳۹۰۰ نیروی اجرایی در مدارس استان فعالیت دارند و مجموع نیروهای آموزش و پرورش به حدود ۱۷ هزار نفر می‌رسد.

وی افزود: امسال حدود ۱۳۰۰ کلاس به شکل اضافه‌تدریس اداره می‌شود که نسبت به سال گذشته ۵۰۰ کلاس کمتر است و نشان‌دهنده بهبود وضعیت نیروی انسانی است.

شیدایی عنوان کرد: با وجود بازنشستگی‌ها و نقل‌وانتقال‌ها، مهر امسال هیچ کلاس بدون معلمی در استان نداشتیم. از ابتدای مهر اتاق وضعیت نیروی انسانی را فعال کردیم تا رصد مستمر داشته باشیم و برای سال آینده نیز برنامه‌ریزی می‌کنیم تا مهر ۱۴۰۵ کلاس خالی نداشته باشیم. برای جبران کمبودها نیز از نیروهای بازنشسته و دانشجویان کارورز دانشگاه فرهنگیان استفاده شده است.

۹۹ درصد دانش‌آموزان پایه اول ابتدایی ثبت‌نام کرده‌اند؛ ۲۲ هزار و ۷۳۳ نوآموز وارد مدارس شدند

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان با اشاره به میزان ثبت نام بیان کرد: در بحث ثبت‌نام دانش‌آموزان، بر اساس آمار ثبت‌احوال و وزارتخانه، ۹۹ درصد دانش‌آموزان پایه اول ابتدایی ثبت‌نام کرده‌اند و تنها یک درصد هنوز وضعیت آنان مشخص نیست. این گروه ممکن است شامل دانش‌آموزان جابه‌جاشده بین استان‌ها یا موارد خاص باشد و تا آبان‌ماه در قالب طرح شهید محمود وضعیت نهایی این گروه مشخص می‌شود.

وی افزود: امسال ۲۲ هزار و ۷۳۳ نوآموز پایه اول ابتدایی ثبت‌نام کرده‌اند و جمعیت دانش‌آموزان استان به حدود ۳۲۰ هزار نفر رسیده است. کاهش جزئی نسبت به سال گذشته طبیعی است و ناشی از کاهش نرخ تولد در سال‌های اخیر خواهد بود.

مدارس کانکسی همدان تا پایان سال جمع‌آوری می‌شود؛ هیچ کلاس بدون معلمی در مهر امسال وجود نداشت

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان با اشاره به مدارس کانکسی عنوان کرد: در حوزه عدالت آموزشی و مناطق محروم نیز، چهار پروژه مربوط به مدارس کانکسی در حال اجراست. سال گذشته استان همدان ۱۱ مدرسه کانکسی داشت که امسال به چهار مورد کاهش یافته است. دو مدرسه آماده بهره‌برداری است و دو مورد تا پایان امسال تکمیل می‌شود تا دیگر مدرسه کانکسی در همدان وجود نداشته باشد.

وی گفت: هیچ مدرسه سنگی در استان وجود ندارد و مدارس تخریبی یا نیمه‌تمام نیز در قالب پروژه‌های جاری در حال تکمیل هستند. همچنین مدارس با جمعیت بالای ۳۵ نفر از اولویت‌های ساخت فضاهای جدید آموزشی محسوب می‌شوند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان با اشاره به سرانه ورزشی بیان کرد: سرانه آموزشی شهر همدان نسبت به میانگین کشوری پایین‌تر است و حدود ۴.۸ مترمربع برای هر دانش‌آموز برآورد می‌شود. بر اساس دستور استاندار محترم، این سرانه باید به‌ویژه در شهرک پرواز که جمعیت قابل‌توجهی دارد، سه تا چهار برابر افزایش یابد.

وی افزود: نگاه استاندار به مدرسه‌سازی بسیار ویژه است و تأکید کرده‌اند هیچ دستگاهی حق توقف پروژه‌های عمرانی مدارس را ندارد. در صورت اختلاف اداری، موضوع در کمیته عمرانی استانداری حل می‌شود تا روند ساخت مدارس بدون وقفه ادامه یابد.

شیدایی با اشاره به سرانه ورزشی گفت: سرانه ورزشی آموزش و پرورش در سالن‌های سرپوشیده بالاتر از میانگین کشوری است و امسال با کمک مردم ۱۵ زمین چمن ورزشی و ۱۴ کلاس تربیت بدنی جدید احداث شده است. همچنین ۱۵ هزار متر مربع کف‌پوش سالن‌های ورزشی بازسازی شد و ۶ استخر آموزشی در سطح استان در حال ساخت است که تا پایان سال برخی از آنها افتتاح می‌شوند.

شیدایی اضافه کرد: آموزش شنا به‌ویژه برای دانش‌آموزان پایه ششم ابتدایی به‌صورت تخصصی دنبال می‌شود و ساخت استخرها در این زمینه ضروری است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان بیان کرد: مدارس غیردولتی که فاقد فضای ورزشی هستند موظف‌اند از سالن‌ها و زمین‌های ورزشی اجاره‌ای استفاده کنند. با دستور استاندار، سالن‌های ورزشی در نوبت صبح در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌گیرد و تفاهم‌نامه‌ای سه‌جانبه برای بهره‌مندی بانوان از فضاهای ورزشی در حال تدوین است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان با اشاره به گرفتن شهریه در مدارس بیان کرد: شهریه مدارس غیردولتی توسط کارشناسان منطقه و کمیته نظارت استان با در نظر گرفتن میزان هزینه‌ها در سامانه وزارتخانه مشخص می‌شود و دریافت هرگونه مبلغ مازاد تخلف محسوب می‌شود.

شیدایی عنوان کرد: مدارس دولتی نیز فقط مجازند تا سقف ۵۰ درصد شهریه مدارس هم‌تراز غیردولتی مبلغ حق ثبت دریافت کنند. در عین حال، مدارس شاهد بر اساس دستورالعمل‌های وزارتخانه شهریه مصوب دارند و مدارس هیئت‌امنایی تنها در صورت تصویب شورای آموزش و پرورش مجاز به دریافت وجه برای فعالیت‌های فوق‌برنامه هستند.

وی در پایان تأکید کرد: مدارس عادی نیز فقط مجاز به دریافت کمک‌های مردمی اختیاری در طول سال هستند و اخذ هرگونه مبلغ اجباری خارج از مصوبات رسمی خلاف مقررات است. آموزش و پرورش استان با اجرای طرح عدالت آموزشی، تجهیز مدارس، تربیت معلمان توانمند و مشارکت مردمی در مسیر ارتقای کیفیت و عدالت آموزشی حرکت می‌کند.