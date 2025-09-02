آغاز سال تحصیلی جدید با۱۶ هزار دانش آموز؛مهر و آبان تدریس مجازی نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، رضوان حکیم زاده ظهر سه شنبه در نشست مرحله استانی طرح توانا در یاسوج گفت: این طرح با هدف توانمند سازی معلمان و فرهنگیان و به روز رسانی روش تدریس در ساسر کشور اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه امسال ۱۶ میلیون دانش آموز در ۱۰۰ هزار مدرسه در سراسر کشور سال تحصیلی جدید را آغاز می‌کنند، بیان کرد: از این تعداد ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار دانش آموز کلاس اولی هستند.

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش افزود: در تلاش هستیم با فاصله گرفتن از شیوه‌های سنتی، تدریس مشارکتی و گروهی، شیوه‌های مبتنی بر هوش مصنوعی را جایگزین کنیم.

وی با بیان ابنکه امسال همه کلاس‌ها در همه مقاطع تحصیلی به صورت حضوری برگزار می‌شود، تاکید کرد: تدریس مجازی در دو ماه اول سال تحصیلی کذب محض است.

اجرای سند بنیادین آموزش و پرورش هدف اصلی طرح توانا

مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد نیز در این آئین گفت: طرح توانا با هدف توانمند سازی معلمان و مدیران مدارس با رویکرد اصلاح روش‌های آموزش و تحول در محیط‌های یادگیری در مدارس تراز اجرا می‌شود.

ایوب رضایی افزود: در مرحله‌ی استانی این طرح با برگزاری کارگاه‌ها و توسعه گفتمان آموزشی قرار است سند بنیادین آموزش و پرورش اجرا شود.

در پایان این مراسم از سه معلم برتر کهگیلویه و بویراحمدی در جشنواره اصلاح روش‌های یادگیری کشور تجلیل شد.