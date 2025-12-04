به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد لاهوتی ظهر پنجشنبه در جلسه‌ای با رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان بر ضرورت حفظ و بهره‌برداری مناسب از زمین پژوهشکده چای و فضای اطراف آن تأکید کرد و با اشاره به اهمیت تاریخی و ارزشمند بودن این زمین گفت: اگر به این زمین و امکانات آن رسیدگی نکنیم، طلای نایاب ما در حال از بین رفتن است. هدف اول ما نجات و حفاظت از این فضا و تبدیل آن به مکانی برای استفاده عمومی است.

وی افزود: تصمیم داریم با حفظ درختان و فضای سبز، عملیات موزاییک‌کاری، نصب صندلی و ایجاد مسیرهای مناسب، فضایی عمومی برای حضور مردم فراهم کنیم تا از این مکان به عنوان محلی برای گردشگری، آموزش و آشنایی با گیاهان و محصولات کشاورزی استفاده شود.

نماینده لنگرود با تأکید بر اینکه هیچ ساخت و ساز غیرقانونی نباید در این زمین انجام شود، گفت: هرگونه مالکیت و تغییرات باید در چارچوب قانون و با رعایت حفاظت از فضای سبز و ارزش‌های محیط زیستی باشد.

لاهوتی همچنین درباره وضعیت پژوهشکده چای توضیح داد: پژوهشکده چای پیش از این منحل شده بود، اما با پیگیری‌های انجام شده و جلسات برگزار شده با سازمان‌های مرتبط، این پژوهشکده دوباره ابقاء شد و ساختار آن تثبیت گردید. هدف ما این است که زمین پژوهشکده به‌عنوان مکانی برای تولید محصولات کشاورزی، گیاهان دارویی و گل و گیاه به بهره‌برداری برسد و مردم نیز بتوانند از این فضای ارزشمند استفاده کنند.

وی در پایان تأکید کرد: با همکاری مسئولان، این زمین می‌تواند به یک فضای بزرگ گردشگری، آموزشی و فرهنگی تبدیل شود و همزمان محصولات کشاورزی و دارویی نیز در چارچوب قانونی تولید گردد.