دستگیری و استرداد دو قاتل فراری با همکاری پلیس بین الملل فراجا

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نقی محمودی، رئیس پلیس بین‌الملل فراجا اظهار داشت: بر اساس اعلام مرجع قضائی، دو نفر از اتباع خارجی متهم به قتل، تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند.

رئیس پلیس بین الملل در تکمیل این خبر گفت: متهمان، پس از ربایش و قتل فردی در یکی از کشورهای همسایه، متواری و ابتدا یکی از افراد به صورت قانونی و سپس متهم دوم به صورت غیرمجاز وارد کشورمان ایران می‌شوند.

این مقام انتظامی خاطر نشان کرد: با استفاده از ظرفیت‌های سازمان اینترپل و هماهنگی‌های لازم با مراجع مربوطه داخلی و خارجی، ضمن دریافت اعلان قرمز این دو متهم از طریق سازمان جهانی اینترپل، شناسایی محل اختفا این اشخاص به صورت ویژه در کشورمان در دستور کار قرار گرفت.

سرهنگ محمودی در ادامه افزود: برابر پیگیری‌های مستمر و اقدامات فنی و پلیسی به عمل آمده، متهمان در مخفیگاهی شناسایی، دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شدند.

سرهنگ محمودی با اشاره به تلاش‌های بی وقفه صورت گرفته در پلیس بین‌الملل فراجا تصریح کرد: به موازات اقدامات بین‌المللی در نهایت با بهره‌گیری از توان دیپلماسی انتظامی، متهمان شناسایی شده، در معیت عوامل انتظامی به کشورشان مسترد و تحویل مراجع مربوطه شدند.