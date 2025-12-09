  1. جامعه
  2. انتظامی
۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۳۱

دستگیری عامل عربده‌کشی با قمه در مسعودیه تهران +فیلم

عامل قدرت‌نمایی با قمه در مسعودیه تهران که برای ارعاب کسبه اقدام به عربده‌کشی کرده بود، با دستور رئیس سازمان اطلاعات فاتب و پس از تحقیقات عملیاتی پلیس دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سازمان اطلاعات فاتب، در پی قدرت نمایی با سلاح سرد از نوع قمه در منطقه مسعودیه تهران، با توجه به رعب و وحشت محیطی گسترده ایجاد شده، رئیس سازمان اطلاعات فاتب دستور دستگیری عامل شرارت را صادر کرد. به سرعت تیمی عملیاتی توسط پایگاه ششم تشکیل و بررسی در این خصوص آغاز شد.

در تحقیقات مشخص شد متهم جهت ارعاب کسبه محل و تهدید آنان اقدام به عربده کشی نموده و غافل از این بوده که اقدام وی مستند می‌شود.

با توجه به تکمیل ادله و مستندات هماهنگی با مرجع محترم قضائی، ورود مأموران به مخفیگاه متهم انجام و وی دستگیر شد.

متهم علت اقدام خود را ایجاد ارعاب بین کسبه برای مقاصد خود عنوان کرد.

رئیس سازمان اطلاعات اعلام کرد: اوباش تصور نکنند که اقدام آنها از دید پلیس مخفی می‌ماند بلکه پلیس با استفاده از ظرفیت‌های مردمی و تجهیزات موجود هر گونه شرارتی را با برخورد قاطع پاسخ خواهد داد.

کد خبر 6683337

