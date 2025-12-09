به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سازمان اطلاعات فاتب، در پی قدرت نمایی با سلاح سرد از نوع قمه در منطقه مسعودیه تهران، با توجه به رعب و وحشت محیطی گسترده ایجاد شده، رئیس سازمان اطلاعات فاتب دستور دستگیری عامل شرارت را صادر کرد. به سرعت تیمی عملیاتی توسط پایگاه ششم تشکیل و بررسی در این خصوص آغاز شد.

در تحقیقات مشخص شد متهم جهت ارعاب کسبه محل و تهدید آنان اقدام به عربده کشی نموده و غافل از این بوده که اقدام وی مستند می‌شود.

با توجه به تکمیل ادله و مستندات هماهنگی با مرجع محترم قضائی، ورود مأموران به مخفیگاه متهم انجام و وی دستگیر شد.

متهم علت اقدام خود را ایجاد ارعاب بین کسبه برای مقاصد خود عنوان کرد.

رئیس سازمان اطلاعات اعلام کرد: اوباش تصور نکنند که اقدام آنها از دید پلیس مخفی می‌ماند بلکه پلیس با استفاده از ظرفیت‌های مردمی و تجهیزات موجود هر گونه شرارتی را با برخورد قاطع پاسخ خواهد داد.