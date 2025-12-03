از سهامدار قلابی شرکت خودروسازی تا جاعلان پلاک در تور پلیس

به گزارش خبرنگار مهر، با ورود به پلیس آگاهی و بررسی پروندههای تازه تشکیلشده، مشخص شد که در جریان اجرای یک طرح گسترده مقابله با سرقت و کلاهبرداری، چندین باند فعال در حوزه جرایم مختلف شناسایی و دستگیر شدهاند.
مأموران پلیس اعلام کردند: بخش زیادی از سرقتهای گوشی تلفن همراه به دلیل بیتوجهی مردم هنگام استفاده از موبایل در خیابان رخ میدهد. به گفته آنان، برای قاپیدن یک گوشی نیاز به قدرت بدنی بالا نیست و سارقان با وزن کم هم قادر به سرقت هستند. پلیس تأکید دارد اگر شهروندان هنگام استفاده از تلفن همراه مراقب اطراف باشند و از تجهیزات جانبی مناسب استفاده کنند، بخش زیادی از این سرقتها قابل پیشگیری است.
یکی از سارقان که فیلم سرقتش اخیراً در فضای مجازی منتشر شده بود و سابقه قبلی نیز داشت، دوباره دستگیر شده و با مجازات سنگینتری روبهرو خواهد شد.
کلاهبرداری با عنوان جعلی «سهامدار ایرانخودرو»
در ادامه بررسی پروندهها، پلیس فردی را بازداشت کرده که با معرفی خود بهعنوان «سهامدار ایرانخودرو» شهروندان را فریب میداد. این فرد به مردم وعده میداد میتواند خارج از نوبت خودرو در اختیارشان بگذارد. تاکنون ۷۵ شاکی در این پرونده ثبت شده و مجموع مبالغ کلاهبرداری بین ۶ تا ۱۰ میلیارد تومان برآورد میشود.
براساس اظهارات مأموران، متهم مقابل درِ ایرانخودرو با مراجعان قرار میگذاشت، خود را سهامدار ارشد معرفی میکرد، گوشی را روی حالت پرواز میگذاشت تا تماس ورودی دیده نشود، شمارهای ثابت را بهعنوان «مأمور وزارتخانه» معرفی میکرد و حتی با شماره مشابه پیامکهای رسمی، برای قربانیان پیام تأیید ارسال میکرد. پلیس این اقدام را کاملاً سازمانیافته و حرفهای توصیف کرده است.
دستگیری سارقان منازل و کشف پلاکهای جعلی
در بخش دیگری از طرح، پلیس باندی را که با استفاده از پلاکهای جعلی اقدام به سرقت از منازل میکرد، شناسایی و دستگیر کرده است. طبق توضیحات ارائهشده، پلاکهای جعلی فاقد علائم استاندارد راهنمایی و رانندگی، هولوگرام و شمارهسریال معتبر هستند. از شهروندان خواسته شده در صورت مشاهده خودروهای دارای پلاک مشکوک، موضوع را فوراً به مرکز ۱۱۰ گزارش دهند.
کشف سلاح، دلار جعلی و انهدام باندهای مسلح
در جریان عملیات، ۱۳ سارق منزل دستگیر شدند و از یکی از آنان یک قبضه کلت کمری همراه با ۲۰ فشنگ کشف شد. یکی از متهمان نیز تا کنون به ۱۵ فقره سرقت اعتراف کرده و ۹ مالباخته شناسایی شدهاند. همچنین باند دیگری که با دلار جعلی از طلافروشان کلاهبرداری میکرد و در برخی موارد با تهدید و اسلحه اقدام به سرقت میکرد، منهدم شد.
پلیس اعلام کرد: برخی از سارقان از استانهای دیگر وارد تهران میشوند و تصور میکنند به دلیل گستردگی شهر قابل شناسایی نیستند، اما توان عملیاتی پلیس به حدی است که مجرمان در هر نقطهای شناسایی و دستگیر میشوند.
