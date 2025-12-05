  1. سیاست
سلیمی: مشکلات امروز کشور میراث کم‌کاری دولت روحانی است

عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به چالش‌های کنونی در حوزه آب، برق و مسکن اعلام کرد که این مشکلات ناشی از اقدامات ناکافی دولت حسن روحانی بوده است.

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اظهارات اخیر حسن روحانی مبنی بر اینکه «ما فضای امنیتی نمی‌خواهیم، ما فضای امن می‌خواهیم» عنوان کرد: «کافر همه را به کیش خود پندارد»؛ درباره اینگونه دیدگاه‌ها صدق می‌کند. برخی تصور می‌کنند دیگران نیز مانند خودشان می‌اندیشند.

وی افزود: باید توجه کرد که پرچم ایجاد فضای امنیتی در کشور، در دست حسن روحانی بوده است؛ فردی که از ابتدا سابقه امنیتی داشته و سلول‌به‌سلول عملکردش امنیتی بوده، اکنون تصور می‌کند دیگران نیز همانند خودش هستند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی متذکر شد: در زمان ریاست جمهوری حسن روحانی، یک عده خاص مقدرات کشور را در اختیار داشتند و اجازه نمی‌دادند هیچ‌کس وارد شود؛ یعنی یک تیم خاص همه امور را در دست گرفته بود.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امروز هم چنین رفتارهایی را برای حواس‌پرتی مردم دنبال می‌کنند، تا توجه‌ها از این مسئله منحرف شود که سردمداران برخی از شرکت‌های بزرگ، همین الان هم تیم روحانی هستند.

سلیمی اظهار کرد: اکنون که با مشکلات برق و آب روبرو هستیم، منشأ این مشکلات کجاست؟ همین دولت روحانی بود که کم‌کاری کرد. همچنین در حوزه مسکن نیز اقدامی صورت نگرفت و مسکن ساخته نشد. این اشکالات باعث شده که امروز برای حواس‌پرتی مردم چنین مباحثی را مطرح کنند.

وی افزود: اگر روزی فهرست عملکرد و اقدامات افرادی که در دولت روحانی در مقدرات کشور نقش داشتند به‌طور کامل مشخص شود، معلوم خواهد شد که هر کدام چه می‌کرده‌اند.

زهرا علیدادی

    • IR ۲۰:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      0 0
      پاسخ
      همه مشکلات مردم ایران و کشور ایران در زمانی دولت حسن روحانی شروع شده است و همچنان نیز ادامه دارد و هم بعد از مذاکره مشکلات مردم ایران و کشور ایران 100 برابر هم اقزایش یافته است.
      • IR ۰۹:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
        0 1
        پس شما نمایندگان مجلس چه کار میکردید
    • IR ۲۰:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      0 0
      پاسخ
      اظهار تاسف از اصرار شورای همکاری خلیج فارس در تکرار ادعای بی‌اساس و نادرست امارات عربی متحده در مورد جزایر ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک، دخالت و مداخله در امور داخلی ایران است و هم به خاطر کوتاهی و سکوت نمایندگان مجلس بوده است. و این در حالی است که متأسفانه عراقچی و... از سال 1392 تاکنون همه جانبه با کشورهای عربی جنایتکار مذاکره، گفت وگو، ملاقات،دیدار و همکاری می کنند و همچنان نیز ادامه می دهند.
    • IR ۲۰:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      0 0
      پاسخ
      مشکل اصلی مردم در کشور متأسفانه بی قانونی و بی عدالتی است، نه بی‌حجابی
    • IR ۲۱:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      0 0
      پاسخ
      همه مشکلات کارمندان، کارگران، بازنشسته های، مردم و کشور در زمانی دولت حسن روحانی آغاز شده است و هم بعد از مذاکره مشکلات مردم و کشور متأسفانه 100 برابر افزایش یافته است و هر روز هم متأسفانه بیشتر می شود. مذاکره عراقچی و... با آمریکا، کشورهای اروپایی و... از سال 1392 تاکنون به نفع مردم ایران و کشور ایران نبوده است.

