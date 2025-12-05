حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اظهارات اخیر حسن روحانی مبنی بر اینکه «ما فضای امنیتی نمی‌خواهیم، ما فضای امن می‌خواهیم» عنوان کرد: «کافر همه را به کیش خود پندارد»؛ درباره اینگونه دیدگاه‌ها صدق می‌کند. برخی تصور می‌کنند دیگران نیز مانند خودشان می‌اندیشند.

وی افزود: باید توجه کرد که پرچم ایجاد فضای امنیتی در کشور، در دست حسن روحانی بوده است؛ فردی که از ابتدا سابقه امنیتی داشته و سلول‌به‌سلول عملکردش امنیتی بوده، اکنون تصور می‌کند دیگران نیز همانند خودش هستند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی متذکر شد: در زمان ریاست جمهوری حسن روحانی، یک عده خاص مقدرات کشور را در اختیار داشتند و اجازه نمی‌دادند هیچ‌کس وارد شود؛ یعنی یک تیم خاص همه امور را در دست گرفته بود.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امروز هم چنین رفتارهایی را برای حواس‌پرتی مردم دنبال می‌کنند، تا توجه‌ها از این مسئله منحرف شود که سردمداران برخی از شرکت‌های بزرگ، همین الان هم تیم روحانی هستند.

سلیمی اظهار کرد: اکنون که با مشکلات برق و آب روبرو هستیم، منشأ این مشکلات کجاست؟ همین دولت روحانی بود که کم‌کاری کرد. همچنین در حوزه مسکن نیز اقدامی صورت نگرفت و مسکن ساخته نشد. این اشکالات باعث شده که امروز برای حواس‌پرتی مردم چنین مباحثی را مطرح کنند.

وی افزود: اگر روزی فهرست عملکرد و اقدامات افرادی که در دولت روحانی در مقدرات کشور نقش داشتند به‌طور کامل مشخص شود، معلوم خواهد شد که هر کدام چه می‌کرده‌اند.