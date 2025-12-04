به گزارش خبرنگار مهر، کوثر سلامی پیش از ظهر پنجشنبه در جمع مادران و همسران شهدا در حرم مطهر حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها، با اشاره به ریشه‌های عمیق فاطمی انقلاب اسلامی گفت: انقلاب اسلامی از همان آغاز با الهام از سیره حضرت زهرا (س) شکل گرفت و زنان در این مسیر نقشی بی‌بدیل و تاریخ‌ساز بر عهده داشتند.



وی افزود: الگوی سوم زن که انقلاب اسلامی آن را به دنیا معرفی کرد، نگاه سطحی و دوگانه‌ساز شرق و غرب درباره زن را به چالش کشیده و نشان داده که زن مسلمان می‌تواند هم‌زمان در خانواده، اجتماع و عرصه‌های علمی و مدیریتی پیشتاز باشد.



سلامی در ادامه با اشاره به نقش مادران و همسران شهدا در تثبیت هویت انقلاب بیان کرد: مادران شهدا که به تأسی از حضرت ام‌البنین (س) فرزندان رشید خود را در راه دفاع از دین و میهن تقدیم کردند، ستارگان هدایت مسیر نورانی انقلاب هستند و حضور آنان یادآور عمق پیوند انقلاب با فرهنگ ایثار است.



وی انقلاب اسلامی را رشحه‌ای از کوثر فاطمی دانست و ادامه داد: رزمندگان دوران دفاع مقدس با توسل به حضرت زهرا (س) در سخت‌ترین میدان‌ها امید و قوت قلب می‌یافتند و همین پشتوانه معنوی بود که بن‌بست‌ها را در جبهه‌ها می‌گشود.



وی، دشمنی‌های گسترده استکبار نیز ریشه در همین فاطمی بودن انقلاب دارد، انقلابی که لرزه بر پیکره مستکبران انداخت و نویدبخش حرکت جهانی به سوی ظهور حضرت مهدی (عج) شد.



وی با اشاره به جایگاه قم در تکوین و استمرار انقلاب اظهار داشت: قم به‌عنوان خاستگاه اندیشه انقلاب اسلامی، همچنان باید محور پیشرفت و پویایی این حرکت الهی باشد.



فرزند سرلشکر شهید سلامی گفت: علما و فضلای این شهر که در جوار کریمه اهل‌بیت (س) پرورش یافته‌اند، حاملان رسالت استمرار مسیر انقلاب و پرچمداران نشر معارف ناب اسلامی هستند.



وی در بخش دیگری از سخنان خود بر تأثیرگذاری عمیق الگوی زن مسلمان تاکید کرد و افزود: الگوی سوم زن، دوگانه‌های کاذب «حجاب یا پیشرفت» و «خانواده یا حضور اجتماعی» را بی‌معنا کرده است.



وی گفت: همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب تأکید کرده‌اند، حجاب مانعی در برابر رشد و بالندگی نیست و زن مسلمان می‌تواند در تمامی حوزه‌های فردی، اجتماعی، علمی و فرهنگی نقش‌آفرینی کند.



سلامی اضافه کرد: انقلاب اسلامی بستر شکوفایی استعدادهای زنان را فراهم کرد و آنان نیز با استفاده از این ظرفیت در عرصه‌های مختلف علمی، فرهنگی، اجتماعی و حتی مدیریتی درخشیده‌اند.



وی تصریح کرد: طرح جهانی دیدگاه عمیق اسلام درباره مقام زن، زمینه‌ساز گرایش روزافزون زنان جهان به ارزش‌های اصیل اسلامی خواهد بود.



دختر شهید سلامی در پایان با قدردانی از تلاش‌های مادران و همسران شهدا تأکید کرد: این قشر ارزشمند، حافظان صبور راه شهدا و ستون‌های استواری جامعه اسلامی‌اند و نقش آنان در حفظ هویت فرهنگی و ایمانی کشور بی‌بدیل و آینده‌ساز است.