۱۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۳۵

درمانگاه امام علی (ع) جاجرم افتتاح شد

بجنورد- درمانگاه امام علی(ع) جاجرم با هدف ارتقای خدمات درمانی با حضور استاندار خراسان شمالی به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، درمانگاه امام علی(ع) جاجرم با هدف ارتقای خدمات درمانی ظهر پنج‌شنبه با حضور استاندار خراسان شمالی به بهره‌برداری رسید.

این پروژه درمانی با اعتبار ۲۵ میلیارد تومان و در زیربنای ۶۰۰ مترمربع و با مشارکت شرکت آلومینای جاجرم احداث شده است.

درمانگاه امام علی(ع) شامل بخش‌های فیزیوتراپی، قلب، جراحی عمومی و دندانپزشکی است و با آغاز فعالیت رسمی، خدمات درمانی مورد نیاز شهروندان جاجرم و مناطق اطراف را ارائه خواهد داد.

بهره‌برداری از این طرح با هدف کاهش مراجعات درمانی مردم به مراکز خارج از شهرستان و بهبود دسترسی به خدمات پزشکی انجام شده است..

