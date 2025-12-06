  1. استانها
۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۳۹

نوری: ۴۵۰۰ قطعه زمین در خراسان شمالی آماده واگذاری است

نوری: ۴۵۰۰ قطعه زمین در خراسان شمالی آماده واگذاری است

بجنورد_ استاندار خراسان شمالی از آماده‌سازی و واگذاری ۴۵۰۰ قطعه زمین در چارچوب طرح حمایت از جوانی جمعیت خبر داد و گفت این استان در بخش روستایی رتبه دوم کشور را دارد

بهمن نوری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این استان در اجرای طرح واگذاری زمین با هدف حمایت از سیاست‌های جوانی جمعیت و فرزندآوری، در بخش روستایی رتبه دوم کشور را به خود اختصاص داده و در بخش شهری نیز در زمره استان‌های پیشرو قرار دارد.

بهمن نوری با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته در این زمینه اظهار داشت:دو هزار قطعه زمین در استان آماده و روند واگذاری آن‌ها آغاز شده است. همچنین مراحل قانونی الحاق دو هزار و ۵۰۰ قطعه دیگر به پایان رسیده و این قطعات نیز آماده واگذاری هستند.

وی با بیان اینکه به دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها ابلاغ شده است تا فرایندهای مرتبط را تسریع کنند، افزود: شهرداری‌ها باید در حوزه آماده‌سازی زیرساخت‌ها همکاری لازم را داشته باشند تا بتوانیم در کوتاه‌ترین زمان ممکن، دو هزار و ۵۰۰ قطعه دیگر را نیز به متقاضیان واگذار کنیم.

استاندار خراسان شمالی تأکید کرد اجرای این طرح در راستای حمایت از خانواده‌ها و فراهم‌سازی زمینه فرزندآوری، با جدیت ادامه خواهد یافت.

