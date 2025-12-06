به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری بعدازظهر شنبه در جلسه ستاد تسهیلگری خراسان شمالی که در اتاق بازرگانی بجنورد برگزار شد، نشستهای تخصصی با اتاق بازرگانی را بستری مهم برای همسویی و تحقق اهداف مشترک دانست و بر لزوم پیگیری دقیق تفاهمنامههای سفرهای اخیر توسط تیمهای کارشناسی تأکید کرد.
وی با بیان اینکه تداوم این مسیر نیازمند سفرهای هدفمند و برنامهریزی منسجم است، گفت: باید از نتایج تعاملات اقتصادی حداکثر بهرهبرداری صورت گیرد.
استاندار خراسان شمالی با اشاره به ظرفیتهای فرهنگی و اقتصادی استان در سطح بینالملل، برگزاری برنامههای فرهنگی دهه فجر در ترکمنستان و عرضه محصولات استان در نمایشگاه این کشور را فرصتی مهم برای معرفی توانمندیها عنوان کرد.
نوری نمایشگاه بانوان کارآفرین و شناخت دقیق فرش ترکمن و دویدوخ در آن سوی مرزها را ظرفیتی ارزشمند برای توسعه اقتصاد خانوادهمحور وی از نهایی شدن و واگذاری ۲۰ مجوز سرمایهگذاری با اعتبار سه همت خبر داد و افزود: حرکت عملی برای تحقق شعار سال ضروری است و از تلاش مدیران و فعالان اقتصادی قدردانی میشود.
استاندار خراسان شمالی هدف اصلی این اقدامات را بیاثر کردن تحریمها و تقویت توان داخلی دانست و ارتباط با کشورهای همسایه را مسیری ضروری برای توسعه استان توصیف کرد.
نوری همچنین از جذب یکونیم برابر سرمایهگذار خارجی در هشتماهه گذشته نسبت به پنج سال اخیر خبر داد و گفت: استان از سرمایهگذاران در هر مقیاس استقبال میکند و عزم مدیران بر تحول استان در مسیر دولت چهاردهم است.
وی بر صیانت از حقوق مردم، جدیت در پیگیری امور و ضرورت هماهنگی کامل مدیران برای رفع مشکلات تأکید کرد. دانست.
نظر شما