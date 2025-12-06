  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۵۳

نوری: ۲۰ مجوز سرمایه‌گذاری به ارزش سه‌ همت در خراسان شمالی واگذار شد

بجنورد- استاندار خراسان شمالی گفت: ۲۰ مجوز سرمایه‌گذاری به ارزش سه هزار میلیارد تومان واگذار شده و اجرای تفاهمنامه‌ها برای تحقق شعار سال با جدیت دنبال می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری بعدازظهر شنبه در جلسه ستاد تسهیلگری خراسان شمالی که در اتاق بازرگانی بجنورد برگزار شد، نشست‌های تخصصی با اتاق بازرگانی را بستری مهم برای هم‌سویی و تحقق اهداف مشترک دانست و بر لزوم پیگیری دقیق تفاهمنامه‌های سفرهای اخیر توسط تیم‌های کارشناسی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه تداوم این مسیر نیازمند سفرهای هدفمند و برنامه‌ریزی منسجم است، گفت: باید از نتایج تعاملات اقتصادی حداکثر بهره‌برداری صورت گیرد.

استاندار خراسان شمالی با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و اقتصادی استان در سطح بین‌الملل، برگزاری برنامه‌های فرهنگی دهه فجر در ترکمنستان و عرضه محصولات استان در نمایشگاه این کشور را فرصتی مهم برای معرفی توانمندی‌ها عنوان کرد.

نوری نمایشگاه بانوان کارآفرین و شناخت دقیق فرش ترکمن و دویدوخ در آن سوی مرزها را ظرفیتی ارزشمند برای توسعه اقتصاد خانواده‌محور وی از نهایی شدن و واگذاری ۲۰ مجوز سرمایه‌گذاری با اعتبار سه همت خبر داد و افزود: حرکت عملی برای تحقق شعار سال ضروری است و از تلاش مدیران و فعالان اقتصادی قدردانی می‌شود.

استاندار خراسان شمالی هدف اصلی این اقدامات را بی‌اثر کردن تحریم‌ها و تقویت توان داخلی دانست و ارتباط با کشورهای همسایه را مسیری ضروری برای توسعه استان توصیف کرد.

نوری همچنین از جذب یک‌ونیم برابر سرمایه‌گذار خارجی در هشت‌ماهه گذشته نسبت به پنج سال اخیر خبر داد و گفت: استان از سرمایه‌گذاران در هر مقیاس استقبال می‌کند و عزم مدیران بر تحول استان در مسیر دولت چهاردهم است.

وی بر صیانت از حقوق مردم، جدیت در پیگیری امور و ضرورت هماهنگی کامل مدیران برای رفع مشکلات تأکید کرد. دانست.

