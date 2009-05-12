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۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۶:۱۲

از سال 74 تاکنون؛

خیرین مدرسه ساز هزار کلاس درس در کهگیلویه و بویراحمد ساخته اند

خیرین مدرسه ساز هزار کلاس درس در کهگیلویه و بویراحمد ساخته اند

یاسوج - خبرگزاری مهر: مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس کهگیلویه وبویراحمد گفت: از سال 74 تاکنون، 500 مدرسه با هزار کلاس درس توسط خیرین مدرسه ساز در این استان ساخته شده است.

خیبر بیدارپور در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، افزود: اکثر این مدارس در مناطق محروم دیشموک، چاروسا و دشمن زیاری در شهرستان کهگیلویه احداث شده اند.

بیدارپور بیان کرد: بیش از 90درصد خیرین مدرسه ساز در استان کهگیلویه وبویراحمد غیر بومی هستند و چند خیر خارجی از جمله یک خیر آلمانی و چهار خیر کویتی نیز در میان خیرین حضور دارند.

وی اظهار داشت: خیر آلمانی مدرسه ای در روستای محروم لما از توابع شهرستان دنا با نام دخترش الیزابت ساخته است و هر ساله از آن بازدید می کند.

بیدارپور اظهار داشت: این خیر قول داده که از چند خیر آلمانی برای احداث مدرسه در این استان دعوت کند.

وی تجهیز مدارس ساخته شده را مهمترین اولویت برنامه های این سازمان بیان کرد و افزود: در همین راستا طی یک سال گذشته بالغ بر 23میلیارد ریال در قالب مشارکتهای مردمی به این سازمان کمک شده است.

تعداد 2500 مدرسه در کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد.

کد مطلب 876507

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